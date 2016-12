Fenomén roku skomírá. Pokémony oživí Starbucks

Mobilní hra, umožňující v reálném světě chytat virtuální pokémony, byla od svého červnového uvedení okamžitě obrovským hitem. Během pár týdnů se stala historicky nejúspěšnější aplikací pro operační systémy iOS od Apple i Android. Její úspěch pak ještě znásobilo pozdější uvedení na japonský trh.

Počáteční nadšení hráčů však postupem času opadalo. Také kvůli tomu, že vývojář Niantic zaspal a nechal hru stagnovat. Titul tak postupně opouštěly miliony hráčů, jen během srpna to bylo 15 milionů. Neznamenalo to propad na dno, akcie Nintenda se po výkyvu drží na vysoké hodnotě a podle časopisu Forbes hra stále vydělává kolem tří milionů dolarů (přes 75 milionů korun) denně, to je však výrazně méně než v prvních měsících.

Vývoj hodnoty akcií společnosti Nintendo:

Výrobci hry se teď snaží přijít na způsob, jak svůj produkt znovu zpopularizovat a řešení vidí ve spolupráci s velkými řetězci. Už po uvedení na japonský trh se tvůrci okamžitě dohodli s McDonald’s, který jim umožnil ze svých tří tisíc restaurací udělat tzv. pokéstopy a gymy, kde hráči získávají různé odměny a mohou se vzájemně střetávat.

Oboustranně výhodnou dohodu teď Niantic aplikuje i ve Spojených státech. Nejprve navázal spolupráci s telekomunikační společností Sprint, která poskytne 10 500 lokací, a posléze i se sítí kaváren Starbucks, která v pokéstopy promění 7800 poboček. K tomu nabídne speciální „pokémoní“ verzi svého frapuccina.

„Reálné lokace jsou pro nás důležité, protože hledáme cesty, jak pomocí technologií podpořit objevování a sociální interakci. Rozmístění Starbucks po USA nám k tomu dává skvělou příležitost,“ pochvaluje si dohodu výkonný ředitel Niantic John Hancke.

Pro své věrné hráče, kteří už stihli nasbírat všechny pokémony, pak Niantic připravuje další várku až stovky monster, aby je u hry udržel.

