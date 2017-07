Exportu se daří. V květnu byl druhý nejvyšší v historii

Výsledek zahraničního obchodu se od začátku roku, s výjimkou slabého dubna, stále zlepšuje. Vývoz jede na plné obrátky, meziročně roste o více než deset procent. „Opět především díky úspěšnému tažení tuzemských automobilek převážně na evropském trhu. Podobně dobře se ovšem daří i dalším průmyslovým firmám, ať už v rámci strojírenství, výroby elektrických zařízení nebo elektroniky,“ uvedl hlavní ekonom ČSOB Petr Dufek.

„Za silným růstem vývozu stojí především dobrá ekonomická situace u našich největších obchodních partnerů. V květnu se již tradičně dařilo vývozu motorových vozidel, silný růst jsme pozorovali i u vývozu základních kovů a kovodělných výrobků a počítačů,“ dodala analytička Raiffeisenbank Monika Junicke.

Podle Asociace exportérů lze vnímat pozitivně hlavně úspěšnost českých vývozců na klíčovém německém trhu. „V květnu se na něj podařilo vyvézt zboží v hodnotě 101,5 miliardy korun, tedy zdaleka nejvíce oproti ostatním evropským státům. Jedná se mimochodem o celou polovinu celkového vývozu do eurozóny,“ uvedl místopředseda asociace Otto Daněk. Je podle něj ale třeba mírnit přehnaný optimismus, a to vzhledem k nekončícímu nedostatku pracovních sil ve výrobních oborech a také posilování koruny.

Měsíční objem vývozu byl v květnu druhý nejvyšší v historii České republiky, po březnu 2017. Historicky druhý nejvyšší objem, opět po březnu 2017, však vykázal také dovoz, což podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy svědčí zejména o silné domácí poptávce stimulované svižným růstem mezd.

Českým exportérům se daří vracet na ruský trh, i v květnu pokračoval meziroční růst objemu tuzemského exportu do této země. Tuzemští vývozci těží i z dobré ekonomické kondice eurozóny, neboť vývoz roste do většiny klíčových odbytišť v jejím rámci, konkrétně do Německa, Francie, Rakouska a Nizozemska. „Naopak v květnu pokračoval letošní poměrně citelný meziroční pokles vývozu na Slovensko. V následujících měsících by se zahraničnímu obchodu mělo dařit, a to zejména díky robustnímu ekonomickému oživení eurozóny,“ dodal Kovanda.

V národním pojetí se vývoz v květnu zvýšil meziročně o 10,2 procenta a dovoz o 11,9 procenta. Zahraniční obchod skončil v květnu přebytkem 14,3 miliardy korun. Je to meziroční pokles o 2,8 miliardy korun. Výsledek příznivě ovlivnil zejména růst přebytku obchodu s motorovými vozidly o 3,1 miliardy korun. O stejnou hodnotu se také zlepšila záporná bilance obchodu s koksem a rafinovanými ropnými produkty. Vyplývá to z dnes zveřejněných předběžných výsledků Českého statistického úřadu.

Bilance zahraničního obchodu se státy Evropské unie skončila v květnu přebytkem 60,3 miliardy korun, a byla tak meziročně o 7,6 miliardy vyšší. „Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 10,8 miliardy korun na 44,5 miliardy korun,“ uvedl ČSÚ.

V prvních pěti měsících letošního roku dosáhl celkový přebytek obchodní bilance 87,7 miliardy korun, což je meziroční pokles o 15,6 miliardy. Od začátku roku pak stoupl vývoz o 6,3 procenta a dovoz o osm procent.

