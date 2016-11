Exportéři čekají zkraje příštího roku vývozní žně

Vývoz českých firem v lednu a únoru příštího roku poroste nadprůměrným tempem, naznačuje Indexu exportu. Český export by měl těžit ze zlepšujících se vyhlídek evropských ekonomik a také z růstu zakázek v Německu. V tiskové zprávě to uvedly Asociace exportérů a Raiffeisenbank. Od ledna do září český export vzrostl meziročně o 3,2 procenta na 2,96 miliardy korun.