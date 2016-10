Exministr Drobil při chuti: pronikl do těžařství a pomýšlí na zbrojní průmysl

Vaše skupina letos zjevně prošla změnou v celkové orientaci investic. Prodala lázně a přešla na strojírenství. Proč?

Taková byla dohoda dvou hlavních partnerů Anacot Capital, tedy pana Jaroslava Čánka a mě. Nechtěli jsme dále působit na trhu, který je do značné míry ovlivňován více či méně kvalifikovanými rozhodnutími jednoho ministra a jeho poradců. Naprosto chybné rozhodnutí ministra Hegera o změně indikativního seznamu a podmínek poskytování lázeňské péče z roku 2012 české lázeňství málem zničilo a to byla ona pověstná poslední kapka.

První velkou akvizicí v novém sektoru byla koupě strojíren Elfe v Krnově. Čím je podnik zajímavý?

Nebyla první. Naší první investicí byl start up Norasota a.s., zmodernizovali jsme výrobní halu v jednom ostravském brownfieldu, koupili jsme do ní nejmodernější plně automatizovanou a digitalizovanou technologii na výrobu těsnění ze směsi z etylénpropylénových kaučuků v objemu 60 milionů korun. Letos Norasota zahájila výrobu těsnění pro stavebnictví a nyní začneme certifikaci této výroby pro automotive, letecký průmysl a těžaře. Rádi bychom v tomto smyslu vybudovali v Ostravě do tří let nejmodernější továrnu na výrobu těsnění pro zmíněné trhy v České republice. Takže Elfe byla „až“ druhá.

Zaujala nás unikátností produkce pro těžaře ropy a plynu. Tento obor momentálně nezažívá dobré časy kvůli nízké ceně ropy. Naše sázka, dá-li se to tak říct, je, že cena ropy se v rozumném čase „revitalizuje“ a my budeme připraveni nabídnout těžařům, kteří museli omezit své investice do nových kapacit a údržby těch stávajících, ty nejlepší služby v nejmodernějších a tak i konkurenceschopných provozech. Zároveň společnost produkčně orientujeme i směrem na nové trhy v dopravě, letectví a možná obranném průmyslu.

Jaká byla u Elfe pořizovací cena?

Úměrná stavu společnosti a situaci na trhu. Konkrétní cenu bohužel sdělit nemohu, nemám k tomu souhlas druhé strany transakce, ale nebylo to žádné drama.

V jakém stavu jste podnik převzal a co na chodu firmy změnil?

Podnik byl po technologické stránce a vybavení ve slušném stavu. Naším úkolem bylo a je zejména změnit management firmy, což už máme za sebou, a dále jeho obchodní politiku. Připravit se na nové investiční období v gas&oil segmentu a získat nové zákazníky z jiných trhů. Rádi bychom, aby se závislost našich firem na ropném průmyslu postupně snižovala někam k 60 procentům. Získali jsme nové schopné mladé lidi bez jazykové bariéry, kteří chápou naše pojetí technologické a proklientsky orientované firmy poskytující špičkovou službu ve svém oboru. Novému týmu se daří získávat novou klientelu a plánujeme kvalifikaci společnosti pro letecký průmysl.

Kdo jsou hlavní zákazníci vašich strojírenských firem a kolik lidí podniky zaměstnávají?

Našimi hlavními zákazníky jsou špičkové nadnárodní firmy, které dodávají technologické celky pro těžaře ropy, plynu a dalších surovin. Dále pracujeme pro hutní společnosti v USA, pro něž designujeme komponenty hutních tratí. Elfe aktuálně zaměstnává do 120 lidí.

Nedávno jste přikoupili další strojírny V-Nass. Jaké byly okolnosti obchodu?

Tato akvizice byla fakticky vyvolána koupí společnosti Elfe. V-Nass má stejné nebo podobné zákazníky v segmentu těžařů ropy a plynu jako Elfe, ale společnosti si nekonkurují. Elfe dodává velké svařence tvořící základní kostru vrtu pod hladinou nebo součást těžební plošiny, zatímco V-Nass dodává již obrobky, které jsou součástí vlastního mechanismu těžebního zařízení a na tuto kostru se „navěšují“.

V-Nass je i součástí vývoje nových zařízení. Například teď vyrábíme pro našeho zákazníka ve Skotsku unikátní ventily vyrobené na našem novém pětiosém obráběcím centru. Obě společnosti se tak velmi doplňují, jsou relativně blízko sebe a jejich spojením pod jednoho majitele budeme schopni nabídnout našim zákazníkům komplexnější služby a posílíme jejich obchodní angažovanost na globálním trhu. V neposlední řadě spojení obou společností znamená i urychlení investic do nových plně automatizovaných multifunkčních obráběcích center. Pořízení jednoho takového jsme právě v minulém týdnu schválili.

Jak jste už řekl, hodláte obchodovat hlavně s těžařskými společnostmi, proč s nimi?

Je to zajímavý a unikátní trh, který nutí všechny jeho účastníky pohybovat se na špičce technologického vybavení a procesů organizace výroby. Je těžké se na něj dostat a ještě těší se na něm udržet. Je to výzva a já mám výzvy rád. Ale nejsme jen na tomto trhu. V-Nass například dodává komponenty pro jadernou energetiku a i s ním chceme zahájit proces certifikace pro dodávky strojírenských komponentů pro letecký průmysl. Elfe je zase schopno vyrábět speciální rámy podvozků pro transportní vozidla v přístavech, ale i pro zbrojaře. A asi jako perlička bude působit, když řeknu, že dodává součásti pro zařízení na zpracování kakaových bobů.

Zřejmě jste už o zájmu ze strany těžařů věděl před akvizicemi strojíren, jak jste se s trhem seznámil?

Ano, společnost Elfe jsme měli „v oku“ asi dva roky, ale teprve na sklonku loňského roku nastal ten správný okamžik. Když jsme tuto společnost pozorovali, tak jsme se seznamovali i se samotným trhem gas&oil a jeho náročností a zákonitostmi - má–li vůbec nějaké. Ale tvrdit, že jsme na něm jako investoři již kovaní, by bylo troufalé. Komunikace s jednotlivými zákazníky a možnost se na místě přesvědčit, jak pracují a co požadují, je teprve to pravé seznámení se s trhem. A to je možné až po vlastní akvizici.

Plánujete akvizice dalších českých strojírenských firem?

Uvidíme, jaká příležitost se naskytne. Teď pracujeme na dvou projektech, ale jestli budeme úspěšní, a tím myslím i to, zda bude trvat náš zájem o tyto společnosti, ukážou až nejbližší měsíce. Pro mě osobně je teď nejdůležitější stabilizace Elfe a V-Nass a jejich úspěšné provedení těžkým rokem 2017 a plné ukotvení našeho startupu Norasota na trhu speciálních těsnění. Teprve v roce 2017 totiž budeme schopni, s ohledem na náročnost výroby příslušných matric, nabídnout plnou produktovou řadu těsnění, jež si u nás naši zákazníci objednali.

Porozhlížíte se také po příležitostech v zahraničí?

Zatím se do zahraničí nedíváme, i když Norasota je vlastně česko-polská společnost, protože naším partnerem je polský subjekt s detailní znalostí trhu.

Co je hlavním plánem pro příští rok?

Tím je posílení skupiny, nákup nových technologií a provedení „těžařských společností“ asi posledním rokem, kdy ještě naplno nepoběží investice v tomto oboru. Čeká nás logická fúze Elfe a V-Nass. Novým úkolem bude certifikace společností, respektive její zahájení, pro automotive a letecký průmysl. Zejména v tom posledním vidíme velkou příležitost pro všechny tři naše firmy.

Kdo je Pavel Drobil Bývalý ministr životního prostředí, poslanec poslanecké sněmovny a zastupitel Moravskoslezského kraje za ODS provozoval v letech 1996-2004 advokátní praxi. Působil také ve statutárních orgánech několika společností, jako Lesy České republiky, či Letiště Ostrava. V roce 2004 spoluzakládal investiční společnost C&D Finance, která se loni přejmenovala na Anacot Cspital.

