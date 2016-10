Radim Passer: Poselství týkající se Evropy pochází od proroka Daniela

Aktuálně promujete sérii přednášek „Ježíš - Tvá naděje“. Proč jste se pro přednášky rozhodl?

V roce 1998 Pán Bůh změnil můj život. Řečeno křesťanskou terminologií, odevzdal jsem Pánu Ježíši Kristu svůj život jako svému Spasiteli. Boží láska v tom nejčistším slova smyslu, jak je popsána v prvním listu Korintským 13. kapitole, proměňuje k lepšímu lidské charaktery. Od nás, lidí, je k tomu zapotřebí jediné: Bůh nás obdařil svobodou volby, proto ani Boží všemohoucnost nemůže nikoho donutit milovat Hospodina. Pravá láska vychází vždy z našeho svobodného rozhodnutí. A protože jsem směl alespoň částečně porozumět tomu, jak Bůh miluje mne, zákonitou odezvou v mém životě byla láska k Ježíši Kristu. A protože jsem „zdarma dostal“, mám obrovskou radost z toho, že smím i „zdarma dávat“. Dobrá zpráva o záchraně pro věčný život se tak pro každého opravdového křesťana stává jeho DNA, aby se o ní dělil s dalšími lidmi. Pro mne to bude již jedenáctá přednášková série v průběhu přibližně sedmi let a jsem Pánu Bohu za to nesmírně vděčný.

Kolik bude přednášek a kdo je financuje?

Jedná se o 27 přednášek v průběhu celkem 15 večerů na klíčová a aktuální biblická témata. Celá Bible je svědectvím o Ježíši Kristu. Zjednodušeně řečeno, Starý zákon svědčí o budoucím příchodu zaslíbeného Mesiáše a Nový zákon je naplněním a příběhem Jeho života. Ježíš Kristus přišel jako Bůh v lidském těle, aby zvítězil nad hříchem, ďáblem a smrtí a přinesl naději na věčnost a Boží království do života každého člověka, který o tuto naději stojí. Z finančního hlediska určitou podstatnou část svých osobních příjmů již mnoho let věnuji právě na projekty doma i v zahraničí spojené s hlásáním této dobré zprávy – evangelia.

Budete mít i hosty? Pokud ano, koho?

Já jsem sice řečníkem, nicméně každá série přednášek se může uskutečnit pouze za předpokladu týmové služby mnoha dobrovolníků jak z naši neziskové organizace Maranatha, tak z příslušného církevního společenství, kde se přednášky konají. Jako hosté obvykle slouží lidé, kteří program zpestří hudebním vystoupením. Vždy se jedná o křesťanské umělce.

Jaký druh lidí na přednášky chodí?

Lze říci, že všichni lidé napříč celým společenským spektrem. Pán Bůh touží oslovit každého člověka, nezávisle na jeho věku, vzdělání či společenském postavení. A taková přesně je i Boží církev. Lidé nejrůznějších příběhů a postavení ve společnosti, kteří by se jinak velmi často vůbec neměli šanci potkat. Spojovacím článkem jejich vztahů je láska k Bohu a láska k člověku. Každé zdravé křesťanské společenství se pozná dle lásky, kterou mají jeho členové k sobě navzájem. A tato láska se projevuje i upřímným a nezištným zájmem o druhé lidi.

Zaujalo mě, že se v rámci náboženských přednášek hodláte věnovat také nejednotnosti Evropské unie. Nejde o zvláštní spojení?

Mým úkolem je pouze lidem předat poselství Bible. Nejde tedy o svévolné názory Radima Passera, ale o to, co k danému tématu říká Bůh prostřednictvím svých proroků, jejichž poselství máme v Bibli zaznamenáno pro naše dobro. Žijeme totiž ve světě, kde lidé umírají, kde jsou všudypřítomné zlo a nemoci, ve světě, kde je dočasným vládcem dle Ježíšových slov ďábel. A to není náš kamarád. Jeho jediným cílem je zabít nás z hlediska věčnosti. Tedy podsunout nám takové životní postoje, které v konečném důsledku způsobí, že sami sebe okrademe o věčný život. Proto Pán Bůh nechal zapsat do Bible i mnohá fascinující proroctví. Ta každého pozorného čtenáře utvrdí v poznání, že nehledě na ďábla je Bůh skutečným Pánem dějin, což pro mne jako jednotlivce znamená, že takovému Bohu mohu důvěřovat. Poselství týkající se Evropy pochází od proroka Daniela, z 6. století před Kristem. Naplnila se vždy do posledního písmenka, a to znamená, že nejinak to bude i s tou částí proroctví, která je teprve před námi. Ale více nechci prozrazovat, je o tom celá jedna přednáška.

Jaký je váš názor na současnou dezintegraci Evropy?

Že železo s hlínou těžko drží pohromadě, přesně jak řekl Bůh Danielovi před tisíci lety. Evropský projekt podobně jako myšlenky mnohých lidských filozofů v historii mají řadu pozitiv, ale poněkud naivně nepočítají s temnými stránkami lidských charakterů. Tam, kde lidé nejsou ochotni podřídit své ego a domýšlivost Boží laskavé vůli, vzniknou vždy jak z náboženských, tak sekulárních ideálů naprosté zvrácenosti. Stačí podívat se do historie a nechat se poučit.

Není na českou skepsi vůči Bruselu brzy?

Který slušný člověk by si nepřál prožívat mír a pokoj v rámci nejenom celé Evropy, ale i celého světa? Problém však spočívá v tom, že ďábel to vidí jinak a mnozí moci chtiví lidé mu nevědomě a někdy, žel, i vědomě slouží k tomu, abychom mír a pokoj neměli. Česká skepse je nepříteli Boha i člověka k smíchu. Na druhou stranu, čistě objektivně, Brusel si počíná nesmírně úspěšně v tom, aby evropský projekt ztrácel svojí důvěryhodnost v očích „euroobčanů“.

Souvisí série přednášek s možnými politickými ambicemi?

Jistě. Napadá mne přirovnání, že mám touhu stát se politikem asi jako náš současný prezident stát se abstinentem.

Pojďme k byznysu. Aktuálně bylo vydáno povolení pro váš projekt na Vyskočilově ulici v Praze 4. Z čeho se bude skládat?

Zatím byla vydána pouze EIA. A to je k zahájení projektu ještě poměrně daleko. Jedná se o projekt hotelu s konferenčním zázemím primárně pro lokalitu BB Centra. Tento finanční podstatou neziskový projekt umrtví nezanedbatelnou část našeho kapitálu v této investici na desítky let dopředu, ale věříme, že přinese jakousi celkovou přidanou hodnotu pro celé BB Centrum. Sám o sobě by ten projekt svými čísly byl spíše pro finančního psychiatra.

Upustili jste od záměru budovat i kanceláře. Proč?

Ta kancelářská budova by neměla potřebné parametry z hlediska plochy jednotlivých pater a nechceme realizovat projekty, které ve své podstatě musí být funkčně nepovedeným kompromisem.

Jak vysokou investici projekt vyžaduje?

Náklady se snažíme ještě optimalizovat bez kompromisů v kvalitě. Potřebovali bychom se vejít do 3 miliardy a tam zatím nejsme.

Plánujete i další projekty?

Jistě, na pracovní důchod je ještě brzy. 90 procent našich aktivit je BB Centrum, kde finalizujeme jakýsi master plán ohledně urbanisticky a funkčně správného dokončení celé této v českých podmínkách zcela ojedinělé lokality. Další zajímavé aktivity plánujeme na pražských Roztylech a jedno velmi pěkné aktivum máme v centru Ostravy.

Kdo je Radim Passer Je předsedou představenstva a generálním ředitelem developerské společnosti Passerinvest Group, jejíž jméno je spjato především s realizací rozsáhlého polyfunkčního komplexu BB Centrum v Praze. Podle žebříčku Eura je s majetkem 4,0–5,5 miliardy 69. nejbohatším podnikatelem v Česku a na Slovensku.

