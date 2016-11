EU fandí moři. Do oceánské energie plánuje investovat miliardy

Slibné energetické odvětví zahrnuje energii přílivu i příboje, tedy vln, a má potenciál stát se důležitým zdrojem. Finanční pomoc Evropské unie by měla firmám umožnit, aby tento potenciál přeměnily ve skutečnost. Tvrdí to strategický dokument, který Evropská komise zveřejnila ve středu.

„Jedná se o obsáhlý a ambiciózní plán, jak v Evropě vytvořit oceánskou energetiku. Od výzkumu a vývoje až po růst odvětví,“ vysvětluje evropský komisař pro životní prostředí Karmenu Vella dle britského deníku The Guardian.

Podle dokumentu by měl vzniknout investiční fond o velikosti 250 milionů eur, dalších 70 milionů by šlo na pojištění, půjčky a záruky. Odvětví by se mělo plně rozvinout v polovině dvacátých let.

V polovině století by EU chtěla, aby desetinu energie v (nynější) sedmadvacítce zajišťovala oceánská energie. To by omezilo emise oxidu uhličitého o 276 milionů tun ročně, což je objem, který vyprodukuje přes sedm desítek uhelných elektráren. Oceánská energie by tak hrála důležitou roli v boji s emisemi a v nahrazení konvenčních zdrojů energie. Evropská unie plánuje do roku 2050 snížit emise skleníkových plynů o 85 až 90 procent.

„Bourání mostů mezi soukromými investory, kteří se bojí rizika, a veřejnými autoritami, které mají zase omezené rozpočty, vyžaduje promyšlený plán. Přesně to nabízí tento dokument. Představuje řešení, která snižují riziko a otevírají cestu kapitálu,“ chválí plán EU Rémi Gruet, šéf organizace Ocean Energy Europe, která sdružuje firmy nebo výzkumné společnosti v oboru. Ta předvídá, že v roce 2050 bude kapacita oceánských zdrojů energie v Evropě dosahovat 100 gigawattů (asi 50 Temelínů). V současnosti mají společnosti navrženy projekty o celkovém výkonu 1,5 gigawattu.

Využívání energie z přílivu či vln je relativně nové. Příliv disponuje výhodou proti vlnám, nebo třeba i větrníkům, že nezávisí na rozmarech počasí. Evropa je technologickým lídrem v oboru, sídlí zde polovina firem zabývající se oceánskou energií.

