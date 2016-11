Obnovitelné zdroje se dostávají do nepřízně Bruselu

Přednostní výkup elektřiny ze solárních a větrných elektráren nebo dalších obnovitelných zdrojů je podle současné legislativy Evropské unie povinný ve všech členských zemích. V České republice je zahrnut v zákoně o podporovaných zdrojích energie. Velká Británie, Švédsko nebo Nizozemsko se nicméně nařízením neřídí.

Podle Guardianu by odebrání práva prioritních dodávek zvýšilo emise v EU až o deset procent. Představitelé odvětví jsou informací zděšeni. „Zrušení prioritních dodávek by uškodilo větrné energetice, která by tak čelila dalším omezením napříč kontinentem,“ uvedl mluvčí obchodní asociace WindEurope Oliver Joy. „Znamenalo by to, že Evropská komise sice na veřejnosti brání obnovitelné zdroje, ale konkrétní kroky dělá proti odvětví,“ říká další nejmenovaný zástupce sektoru.

Zpráva je i špatným signálem pro investory, kteří momentálně sází na obnovitelné zdroje mimo Evropu. „Pokud chcete investory přilákat zpět, musíte vysílat relevantní signály,“ cituje Guardian další zdroj z dotčeného odvětví.

Jiný pohled mají provozovatelé fosilních elektráren. Podle nich by obnovitelné zdroje nebyly výrazně ohroženy, jelikož mají nižší provozní náklady, které jim i tak zajišťují přednostní přístup. Solární a větrné zdroje by ovšem mohly být častěji odpojovány ze sítě, protože vzhledem k nízkým mezním nákladům je jejich odstavení značně jednodušší než u uhelných nebo jaderných elektráren.

Záměrem návrhu může být napravit tržní prostředí. V něm se nyní platí plynovým generátorům za to, že zůstávají nečinné. Podle uniklých dokumentů se očekává největší dopad v Británii, Dánsku a Finsku, kde je vysoký podíl biomasy na energetickém mixu.

