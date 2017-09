Éra sladké nejistoty. Po 50 letech končí regulace trhu s cukrem

Takzvané cukerné kvóty určující produkci a export v Evropě po padesáti letech, pro Česko po čtrnácti, s prvním říjnem končí. Na trh s cukrem se tak vrací liberalizace, jako tomu bylo v divokých devadesátkách. Oldřich Reinbergr, šéf největšího cukrovaru Tereos TTD, je přesvědčen, že některé podniky přechod do nové éry nemusí přežít. „Nemohu říct, zda půjde o cukrovary v Česku, nebo v Evropě, ale některé společnosti se mohou dostat do existenčních potíží,“ míní Reinbergr.

Zrušení cukerných kvót je spolu s koncem mléčných kvót před dvěma lety bezesporu jednou z největších změn v evropském potravinářství v posledních deseti letech. A právě dopad na mlékárenství po zrušení kvót slouží často za příklad toho, co cukernému průmyslu hrozí. Chovatelé krav s vidinou vyšších prodejů po konci omezení citelně navýšili produkci. Tím se však dostali do vlastní pasti. Nadbytek srazil ceny hluboko pod náklady a produkce mléka se stala těžce ztrátovou činností.

Aby se situace stabilizovala, Evropská unie nabídla zemědělcům peníze, pokud produkci omezí. Částečným výsledkem je naopak dnešní nedostatek a rekordní cena másla blížící se 60 korunám za kostku.

Cukrovarníci srovnání s mlékem neradi slyší. Co se přesně po prvním říjnu stane, si však netroufá nikdo říct. „To dnes není schopen nikdo odhadnout. Doufám, že nepřijde žádný negativní faktor kromě toho, že končí režim cukerných kvót,“ řekl týdeníku Euro ministr zemědělství Marian Jurečka v narážce na to, že k poklesu cen mléka přispělo vedle zrušení kvót embargo na vývoz do Ruska, které ještě posílilo evropský přebytek.

Současná situace v cukrovarnictví se nicméně aspoň částečně podobá přípravám na konec mléčné regulace. Také cukrovarníci se chystají na citelné navýšení produkce. Tereos TTD investoval do výroby v posledních pěti letech téměř miliardu korun, se zemědělci se domluvil na vyšších pěstebních plochách řepy a počítá, že svou produkci navýší zhruba o pětinu. Za celý český cukrovarnický průmysl se očekává nárůst zhruba o osm procent, země západní Evropy však počítají s navýšením produkce až o 25 procent.

Například německý cukerný gigant Südzucker si v očekávání deregulace pořídil na 240 speciálně upravených železničních vagonů. Každý z nich přišel podle deníku Die Welt na zhruba 100 tisíc eur. Společnost si od cukrových vlaků slibuje rychlé propojení s evropskými přístavy, ze kterých plánuje bílým zlatem zaplavit prakticky celý svět. Tím se v podstatě nejspíš i uvolní prostor pro české cukrovarníky, kteří s koncem kvót chtějí naopak posílit na kontinentě a omezit kvůli tomu i vývozy mimo EU.

K tomu všemu zemědělci letos očekávají u řepy mimořádně vysoké výnosy – hned na startu liberalizace tak přispěje i mimořádná sklizeň. Už loni se v Česku podle dat ministerstva zemědělství vyrobilo 620 tisíc tun cukru, nejvíce od vstupu do Unie. Letos by to podle prognóz mělo být ještě zhruba o třicet tisíc tun více. Sedm stávajících cukrovarů tak vyrobí více cukru než pět desítek výroben v roce 1989.

