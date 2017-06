Daňové zatížení příští rok stoupne. Složená kvóta vyšplhá na 34,6 procenta

Složená daňová kvóta vyjadřující daňovou zátěž by měla příští rok stoupnout na nejvyšší úroveň minimálně od roku 2011, a to na 34,6 procenta. Vyplývá to z materiálů ministerstva financí k návrhu státního rozpočtu na příští rok. Letos kvóta podle MF stoupne na 34,3 procenta z loňských 34 procent. V letech 2019 a 2020 by měla mírně klesnout. Podle ministerstva ovšem zvýšení daňové kvóty automaticky neznamená, že se zvyšuje daňové zatížení obyvatelstva.