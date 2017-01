ČNB se dostala ze ztráty, loni vykázala zisk 46,5 miliardy

Hlavní úlohou ČNB není vytváření zisku. Tou je péče o cenovou stabilitu, upozornila centrální banka.

ČNB dále uvedla, že předloni umořila kumulovanou ztrátu, když na to využila většinu zisku za rok 2014. Zbytek převedla do rezervního fondu. O využití zisku rozhoduje bankovní rada a lze předpokládat, že loňský zisk převede rovněž do rezervního fondu, a ne do státního rozpočtu. Letos se očekává konec devizových intervencí, což by mohlo kvůli přecenění devizových rezerv dostat hospodaření ČNB do ztráty.

„Výsledek hospodaření ČNB za rok 2016 je pro ni příznivou zprávou. A to zejména z důvodu přicházejícího náročného období, ve kterém si její vnější komunikace projde možná nejtěžší zkouškou v historii instituce. Existuje totiž nemalá pravděpodobnost, že letošní očekávané vystoupení z intervenčního režimu a související posílení koruny povede k masivní ztrátě ČNB z přecenění,“ řekl analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

Rozsah této ztráty podle něj nelze precizněji vyčíslit, jelikož bude záviset na pohybu kursu po ukončení intervenčního režimu. Nelze ale vyloučit, že dosáhne právě několik desítek miliard korun. Za takové situace bude ČNB s to tlumit kritiku z řad politických kruhů i od veřejnosti poukazem na výsledek hospodaření vykázaný za loňský rok. Snáze bude kritikům tlumočit, že vytváření zisku nebo ztráty je v případně centrální banky podružné, že její klíčovou rolí je udržování cenové stability a že své ztráty umaže z dosažených zisků, ze kterých pro takový účel vytváří rezervy, podotkl Kovanda.

V rezervním fondu by tak měla ČNB i se ziskem za loňský rok mít zhruba 60 miliard korun. Nyní je ve fondu 14 miliard korun a bude navýšen o 46 miliard. Půl miliardy by mělo jít na úhradu předloňské ztráty.

Hospodářské výsledky ČNB Rok Zisk/ztráta (v miliardách korun) 2016 46,5 2015 - 0,549 2014 56,6 2013 73,1 2012 2,9 2011 35,4 2010 - 9,7 2009 18,5 2008 29,1 2007 - 37,5

Zdroj: ČNB

