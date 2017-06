Čínské akcie budou součástí indexu MSCI. Burzy reagují posílením

Akcie 222 velkých čínských podniků se v rámci dvoufázového procesu stanou v příštím roce součástí indexu MSCI pro rozvíjející se trhy. Jejich podíl v tomto indexu bude činit 0,7 procenta. Společnost MSCI dříve zařazení čínských akcií do indexu odmítala kvůli obavám ohledně omezeného přístupu zahraničních investorů na čínské finanční trhy.

Indexy MSCI jsou pozorně sledovány manažery investičních fondů. Čínským firmám by tak zařazení do indexu MSCI pro rozvíjející se trhy mohlo přinést více investic ze zahraničí. Analytici nicméně neočekávají okamžitý příliv peněz, protože zařazení akcií do indexu bude trvat zhruba rok, píše agentura AP.

„Zařazení do rodiny indexů MSCI je silným signálem větší otevřenosti (čínského akciového) trhu a nepochybně mu pomůže přilákat širší pozornost mezinárodních investorů,“ uvedla investiční společnost Harvest Global Investments. Během příštího desetiletí by podle analytiků mohlo zařazení do indexu MSCI přitáhnout do čínských akcií přes 400 miliard dolarů (zhruba 9,5 bilionu korun), napsala agentura Reuters.

Index CSI300

Index CSI300, který zahrnuje největší firmy registrované na burzách v Šanghaji a Šen-čenu, dnes vzrostl o 1,2 procenta na 3587,96 bodu. To představuje jeho nejvyšší závěrečnou hodnotu od 31. prosince 2015.

Zpráva o zařazení čínských akcií do indexu MSCI zpočátku na burzách vyvolala pouze vlažnou odezvu, podle obchodníků se totiž tento krok očekával a byl již s předstihem započítán do cen. Později však začaly akcie výrazněji posilovat díky vlně příznivých reakcí makléřských a investičních společnosti na rozhodnutí MSCI.

Dále čtěte: