Čínská pneumatikárna by mohla vzniknout i v Olomouckém kraji

V úterý prezident uvedl, že má o investici v kraji zájem čínský výrobce pneumatik, který by tam mohl vytvořit 1500 pracovních míst, možná až dva tisíce. Pneumatikárna by měla být zhruba o stejné velikosti jako je firma Nexen, která bude investovat v žatecké průmyslové zóně Triangl.

Prezident uvedl, že před pěti lety měl dvě pracovní večeře se zástupci firmy Nexen, která se nakonec rozhodla pro Ústecký kraj. „Právě proto, že tady nenašla vhodné uplatnění. Já bych si samozřejmě nepřál, aby se to opakovalo,“ řekl Zeman.

Dodal, že pokud by se v kraji opět nenašla vhodná zóna, tak se zřejmě pneumatikárna odsune do Olomouckého kraje. „Ale o tom bych nechtěl spekulovat, protože, jak už pan hejtman (Ivo Vondrák, ANO) řekl, jednání probíhají,“ dodal prezident.

Jméno investora neuvedl, o prostory v České republice se ale zajímala společnost Linglong Tire. Podle dřívějších informací by se její investice pohybovala v řádu miliard korun. Hejtman už v úterý poukazoval na to, že zatím není jasné, kam v kraji by výrobce pneumatik svou továrnu umístil.

Průmyslová zóna Nad Barborou v Karviné zatím není připravena a ani nevyhovuje požadavkům a v průmyslové zóně poblíž mezinárodního letiště v Mošnově na Novojičínsku by podle něj obdobná investice nebyla ideální. „Pneumatiky, si myslím, že nepatří na letiště. Myslím si, že určitě ne, protože když vystoupíte z letadla a ty pneumatikárny, ať děláte, co děláte, tak jsou cítit, tak to není úplně ideální lokace,“ řekl už dříve Vondrák. Kraj nyní hledá vhodnou lokalitu, řešením by podle hejtmana mohla být rekultivovaná plocha, kterou během středečního jednání s podnikateli nabídl pro tuto investici většinový majitel strojírenských Vítkovic Jan Světlík.

