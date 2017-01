Čína plánuje nesplnitelné kvóty: 8 procent elektromobilů

Výrobci automobilů mohou od začátku roku 2018 narazit v Číně na velké komplikace. Místní vláda totiž zvažuje zavedení kvóty na prodeje elektromobilů. Podle informací německého Frankfurter Allgemeine Zeitung by mělo jít o 8 procent ze všech prodejů.

Deník dodal, že čínská ministerstva o konkrétním návrhu stále jednají. Samotné zavedení kvóty potvrdil i šéf čínské divize koncernu VW Jochem Heizmann. „V každém případě bude elektro-kvóta výzvou,“ řekl diplomaticky německý manažer.

Přes 300 tisíc elektromobilů? Utopie

I když má VW otevřít novou továrnu v Číně na elektromobily společně s čínským výrobcem JAC a od příštího roku zahájit výrobu, kvóta 8 procent by mohla dělat německému koncernu, do kterého patří i Škoda Auto, problémy.

VW na čínském trhu prodává okolo čtyř milionů vozů ročně a v tom případě by musel vyrobit 320 tisíc elektrovozů za rok, což se zdá jako nereálné číslo.

V loňském roce se totiž podle serveru cleantechnica.com v Číně prodalo 350 tisíc nových elektromobilů, ale 95 procent z nich připadlo na domácí výrobce. A ze zbývajících pěti procent ukousla tři procenta Tesla.

Nejprodávanější elektromobily v Číně (listopad 2016) 1. Zotye Cloud EV 5024 2. Geely Emgrand / Dorsett EV 3799 3. BAIC EU260 / D50 EV 3769 4. Zotye E200 3500 5. Chery eQ 3233 13. Tesla Model S 937

Zdroj: cleantechnica.com



V tak krátkém čase, tedy do začátku roku 2018, je produkce vozů s elektromotory pro zahraniční výrobce, nejen pro VW, nesplnitelná. Elektromobily měly v listopadu 2016 asi 1,4procentní podíl na čínském automobilovém trhu.

Sbírání kreditů

Plány čínských úřadů počítají s tím, že automobilky budou sbírat za prodeje aut s čistým elektrickým pohonem kreditní body, za hybridní auta to bude méně. A pokud kvótu nesplní, budou muset snížit svou produkci, případně nakoupit kredity od konkurence.

Toto opatření by mělo nahrávat domácím výrobcům. „To znamená, že čínská vláda chce, aby západní automobilky dotovaly čínské výrobce elektromobilů,“ napsal korespondent deníku FAZ v Šanghaji. Tím by se měla snížit podpora čínské vlády pro místní výrobce elektrovozů, která nyní činí v přepočtu 430 tisíc korun na jeden elektromobil.

Bez spalovacích motorů

Druhá největší ekonomika světa se potýká s obrovským znečištěním vzduchu v městských aglomeracích. Vláda tak chce donutit výrobce, aby postupně snižovali produkci aut se spalovacími motory.

Ani největší světový výrobce aut VW nechce stát stranou. Německý koncern i přes dieselgate v loňském roce v prodejích předstihl japonskou Toyotu. VW prodal v minulém roce 10,2 milionu osobních aut, Toyota Motors o 100 tisíc aut méně.

Koncern se sídlem ve Wolfsburgu plánuje do roku 2020 prodávat v Číně 400 tisíc aut na elektrický nebo hybridní pohon. O pět let později by to mělo být už 1,5 milionu vozů.

Čínská komunistická vláda si do roku 2020 stanovila cíl, že v nejlidnatější zemi světa bude jezdit 5 milionů elektromobilů. Podle Heizmanna to bude velmi obtížné splnit, realitě by se více blížila polovina.

