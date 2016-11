Bezplatné ježdění končí. Majitelé vozů Tesla budou za dobíjení platit

Majitelé aut objednaných po 1. lednu 2017 získají zdarma kredit na nabití auta u extra rychlých nabíjejících stanic Tesly k ujetí vzdálenosti zhruba 1000 mil (1609 kilometrů). Po využití kreditu už budou majitelé vozů platit za dobití poplatek.

Výši poplatku zatím automobilka nezveřejnila. Pouze uvedla, že dobíjení bude stát méně, než kolik by stál benzin do srovnatelného benzinového vozu. Cena by přitom mohla časem kolísat a bude se lišit v jednotlivých regionech podle toho, kolik tam stojí elektřina. Bližší podrobnosti chce firma zveřejnit později.

Zpráva automobilky znamená, že nabíjení zdarma se nebude vztahovat na nový Model 3, jehož cena má činit 35 tisíc dolarů (860 tisíc korun). Toto auto se má začít vyrábět ve druhé polovině příštího roku.

Tesla nyní vyrábí dva modely s elektrickým pohonem. Jsou to sedan Model S a sportovně-užitkový vůz (SUV) Model X, který se začal prodávat loni v září. Koncem března firma představila nový elektromobil Model 3, což je první vůz této automobilky určený pro masový trh. V letošním roce očekává Tesla zvýšení odbytu na téměř 80 tisíc vozů z loňských 50 500.

