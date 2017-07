Po roce o 450 tisíc víc, ale v červnu se růst cen bytů zastavil

Ceny po celý letošní rok rostly a tempo růstu se v posledních měsících dokonce zrychlovalo. V květnu byla průměrná nabídková cena českého bytu o 300 000 korun výše než na začátku roku a o 450 000 korun výše než rok před tím. V červnu růst cen zakolísal a z 2,60 mil. korun průměrná nabídková cena klesla o 40 000 korun na 2,56 mil. korun.

V souvislosti s poklesem cen je třeba zmínit zhoršení dosažitelnosti úvěrového financování s minimem vlastních prostředků. ČNB bankám doporučuje poskytovat hypotéky pouze na 80 % zástavní ceny nemovitosti (LTV), nepřekročitelným maximem je 90 %. „Omezení „vysokoeltévéčkových“ hypoték může na první pohled vypadat, jako jedna z příčin zmenšení poptávky a následného meziměsíčního poklesu cen. Vysoké objemy sjednávaných hypoték to však nepotvrzují, nehledě na to, že nezanedbatelnou část transakcí financují kupující z vlastních zdrojů,“ říká Libor Ostatek, ředitel makléřské společnosti Golem Finance, která se specializuje na poradenství v oblasti hypoték a úvěrů ze stavebního spoření.

Mluvit v tuto chvíli o obratu ve vývoji cen nemovitostí by bylo více než předčasné. Přesto aktuální statistiky jsou do jisté míry výjimečné v tom, že meziměsíční pokles jsme zaznamenali v 10 krajích ze 14. Pouze v Plzeňském, Ústeckém, Pardubickém a Moravskoslezském kraji ceny v červnu oproti květnu vzrostly. O to pozorněji budeme sledovat v následujících měsících.

Celý článek si přečtěte na webu Finance.cz