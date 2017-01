Chrenkovy Třinecké železárny dají do modernizace přes tři miliardy

Hutní společnost Třinecké železárny (TŽ) letos investuje do modernizace a obnovy zařízení přes tři miliardy korun, což bude nejvíce za posledních deset let. Zásadní proměna čeká blokovnu, v níž se zpracovávají nejtěžší profily, dílčími úpravami projde provoz výroby železa a oceli. Téměř třetina peněz je určena na ekologické projekty. Sdělila to mluvčí TŽ Petra Jurásková.