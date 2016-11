Chátrání běloveských lázní má zastavit nová Ida

Radnice Náchoda se pustila do akce. Na tříhektarovém pozemku vzdáleném od chátrajících lázní několik stovek metrů proti proudu Metuje hledá podzemní zdroj věhlasné kyselky Ida. „Chceme mít to nejcennější, co v Náchodě je,“ věří starosta města Jan Birke (ČSSD) průzkumným sondám, které mají obnovit slávu staré minerálky. Vrtná souprava pracuje na poli od začátku listopadu, do konce roku by měla prozkoumat tři místa, v lednu další. Podle odborníků je velmi pravděpodobné, že alespoň jedna sonda podzemní zdroj zachytí. Do průzkumu dá Náchod 4,5 milionu korun.

Birke a s ním všichni místní patrioti doufají, že nový zdroj Idy pomůže oživit lokalitu na okraji Náchoda. „S vodou budeme velmi lukrativní pro investory, už teď probíhají jednání,“ tvrdí Birke. Jména odmítá prozradit, ale spolupracovat s městem na výstavbě nových malých lázní napojených na vlastní zdroj minerálky prý chtějí zahraniční i tuzemské firmy. Než k případné dohodě dojde, město chce během dvou let za výstavbu startovacího lázeňského provozu s chodníky a odpočinkovými zónami utratit dvacet milionů korun. Dalších patnáct milionů by mohlo získat z evropských fondů.

Náchod zaplatil nové sondy, přestože už dnes existuje několik vrtů napojených na podzemní zdroj léčivé vody. Jenže staré studny jsou buď nekvalitní, anebo se nacházejí na pozemcích jiných majitelů. Minerálka z nového vrtu se nemůže jmenovat Ida, práva na název vlastní soukromá firma. „Ten dotaz je předčasný, musíme počkat, jakou kvalitu voda bude mít, a vymyslet k ní příběh,“ nechce Birke říct, jak by se „nová Ida“ mohla jmenovat. I tohle je jeden z dopadů divoké a vleklé privatizace, kterou běloveské lázně v posledním desetiletí minulého století prošly.

