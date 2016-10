Český export ztrácí tempo. Růst zpomaluje

Analýza AMSP ČR porovnává data za poslední čtyři roky. Zatímco ještě na konci roku 2015 bylo tempu růstu meziročního exportu 7,5 procenta, po prvních čtyřech měsících 2016 již 5,1 procenta, tak po osmi měsících je tempo růstu již jen 3,9 procenta.

Pokud bychom měřili tempo meziročního růstu za prvních osm měsíců, potom za poslední dva roky poklesl růst našich vývozů dokonce z 15,4 procenta na 3,9 procenta.

Vývoj objemu exportů z ČR v mil. Kč

Zdroj: AMSP

Tahounem je stále Německo, které roste za osm měsíců nadprůměrně, a to 5,5 procenta, výborně si vedou naši exportéři i do Francie, kde rosteme 6,0 procenta. Z TOP pěti exportních destinací se na hranici průměrné míry exportu drží ještě Velká Británie, která roste o 3,7%.

Ve chvíli propadu německé ekonomiky, se výroba nekompromisně stahuje domů do Německa



„S exportním výsledkem do Německa se tak potvrzuje rčení kolující v českých průmyslových kruzích, tedy že jsme v podstatě další spolkovou zemí. Opatrnost a snaha o rozložení rizika je ovšem na místě, neboť již máme poměrně nedávnou zkušenost, že ve chvíli propadu německé ekonomiky, se výroba okamžitě nekompromisně stahuje domů do Německa, a to zcela bez ohledu na finanční výhodnost. Ekonomické cykly jsou navíc neúprosné, jakkoli se nám to nemusí líbit“, komentuje analýzu místopředsedkyně AMSP ČR Pavla Břečková.

Nepříjemné překvapení: Čína

Naopak pod očekáváním je Polsko, kam meziročně klesá vývoz, byť zatím jen o 0,9 procenta. Překvapivě ale klesá tempo exportů i do Číny, a to o výrazných 5,5 procenta.

Velmi špatná je naše exportní bilance v posledních několika letech s Ruskem, kde po 30procentním pádu za minulý rok, klesáme i letos, a to o dalších téměř 10 procent. Zatímco ještě v roce 2013 byl export do Ruska ze 116 miliard korun, letos se odhaduje již jen na 70 miliard korun.

S ohledem na produktovou skladbu exportů stále posiluje automobilový průmysl, který dosahuje za poslední kalendářní rok již 55,5 procenta, naopak klesají polotovary a materiály.

Vývoj exportů do klíčových teritorií

Pramen: ČSÚ

