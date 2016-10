Česko posvětilo dohodu o volném obchodu s Kanadou

Nové příležitosti se otevřou i v oblastech, jako jsou zdravotnické prostředky a farmacie, ale i v těžebním průmyslu. Odstraněním cel klesnou náklady pro vývozce, což přispěje k jejich konkurenceschopnosti. Pro spotřebitele to zase bude mít efekt v podobě nižších cen. Uvádí to návrh na sjednání smlouvy.

CETA má jako obdobný dokument mezi EU a USA zvaný Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) řadu odpůrců. Kritici obou projektů mimo jiné tvrdí, že dohody poskytnou větší sílu nadnárodním společnostem a povedou ke zhoršení potravinářských, ekologických i pracovních norem. Podle zastánců dohod naopak tyto dokumenty podpoří hospodářský růst i tvorbu pracovních míst.

Dohoda s Kanadou by se podle dokumentu měla pozitivně dotknout zejména českého exportu kolejnic, pneumatik, výrobků ze železa a oceli a obráběcích strojů. „Významný potenciál se nabízí především v oblasti stavebních služeb, služeb svobodných povolání (zejména architekti, inženýři), IT služeb, environmentálních distribučních a dopravních služeb,“ uvádí návrh.

Dohoda kromě odstranění cel v obchodu se zbožím pokrývá služby, ochranu práv k duševnímu vlastnictví, veřejné zakázky a také podporu a ochranu investic. V momentě jejího vstupu v platnost bude odstraněno 99 procent cel na průmyslové výrobky a po uplynutí přechodných období budou tyto položky do Kanady exportovány bezcelně.

U zemědělských a potravinářských položek, které jsou vnímány jako citlivější, Kanada otevře svůj trh z 92 procent po uplynutí přechodných období, v případě EU půjde o téměř 94 procent. Týká se to mléka a mléčných výrobků, čokolády, potravinových přípravků a minerálních vod. Smlouva otevírá kanadský trh s veřejnými zakázkami, včetně provincií, teritorií a municipalit.

Dohoda by měla být podepsána na summitu EU s Kanadou. Za obvyklých okolností by pro její schválení, jako u ostatních dohod uzavíraných unií, stačil souhlas vlád zemí EU a Evropského parlamentu. Evropská komise ale navrhla proces, který počítá i s ratifikacemi v národních parlamentech členských zemí. Než by se parlamenty k dohodě vyjádřily, dohoda by platila v provizorním režimu. Naopak vyjednávání o TTIP ještě není u konce, EU a USA se přou zejména o způsob řešení sporů mezi investory a státy. Vyjednávači ale stále dávají najevo přesvědčení, že se konečné znění TTIP podaří dohodnout do konce roku.

