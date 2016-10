Česko je v objemu firemních akvizic jedničkou regionu

Česká republika se přitom podle výkonného ředitele společnosti EY pro fúze a akvizice v ČR Petra Kříže pohybuje zcela mimo evropský nebo světový trend trhu fúzí a akvizic. Globálně totiž objem fúzí a akvizic klesl a počet neúspěšných transakcí byl nejvyšší od finanční krize. Důvodem pro vývoj v Česku jsou mimo jiné intervence České národní banky. „K ukončení intervencí ČNB na devizovém trhu však může dojít rychle a nečekaně, a čeští i zahraniční investoři tak aktuálně velmi stojí o umístění svých prostředků do korunových aktiv, tedy i českých firem,“ vysvětlil Kříž.

Česko, nejsilnější investor v regionu

V mezinárodním srovnání vychází Česko jako nejsilnější regionální investor. Ze zemí střední a jihovýchodní Evropy je ČR aktuálně největším trhem před Tureckem (3,5 miliardy dolarů) a Polskem (2,3 miliardy dolarů). Celkově trh fůzí a akvizic ve střední a jihovýchodní Evropě pak v pololetí stoupl o 1,2 procenta na 655 transakcí. V případě objemu trh klesl o 14 procent na 14,1 miliardy dolarů.

Nejvýznamnější podíl na objemu českých transakcí měly již tradičně investice domácích investorů v rámci ČR, následovány investicemi směřujícími do tuzemska ze zahraničí. V investiční aktivitě směrem do ciziny byli čeští investoři, v porovnání s investory z ostatních zemí regionu, druzí s 14 transakcemi. Předstihli je pouze turečtí investoři s 23 transakcemi v zahraničí, Poláci skončili se 13 transakcemi na třetím místě.

Nejatraktivnějšími obory z pohledu počtu transakcí byly v ČR IT a nemovitosti. Naopak výrazně klesající transakční aktivita byla patrná zejména v odvětvích telekomunikací a médií a dopravy a logistiky.

Druzí nejaktivnější byli Číňané

Nejaktivnějším investorem byla skupina Czechoslovak Group, která uskutečnila pět transakcí. Získala například firmy Avia a Prim. Druhým nejaktivnějším hráčem byla čínská skupina CEFC se čtyřmi transakcemi. Pokračovala tak v investiční aktivitě z loňského roku. Kapitálově mimo jiné vstoupila i do jedné z největších česko-slovenských investičních společností J&T Finance Group.

Největší transakcí pololetí v ČR se zveřejněnou hodnotou pak byla koupě cestovní on-line agentury Invia společností Rockaway Capital za zhruba 85 milionů dolarů. I v této transakci bude figurovat čínská CEFC. Oznámila totiž, že v její druhé fázi plánuje od skupiny Rockaway koupit 50 až 90 procent akcií Invie. „Žádná s českých transakcí se zveřejněnou hodnotou se ovšem nedostala do desítky největších transakcí v regionu,“ upozornil senior manažer EY pro fúze a akvizice Štěpán Flieger. Nicméně se v ČR podle něj uskutečnily transakce, které by se do regionální desítky dostaly. Firmy si ovšem nepřály zveřejnit objem transakce.

