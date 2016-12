Česko chce přilákat Filipínce. Pomocí letenek a telenovely

„Pro nás je klíčová spolupráce s leteckými operátory, které nabízenými lety a zvolenou obchodní politikou zásadně ovlivňují turismus z Filipín. Největší podíl na leteckém spojení do střední Evropy drží Emirates, KLM a Turkish Airlines s meziročním nárůstem až kolem 50 procent,“ uvádí pro Euro.cz mluvčí CzechTourism Martina Fišerová.

Ve spolupráci s KLM a Turkish Airlines letos vznikly tematické akce na letenky pro Filipínce cestující na vánoční trhy, na podzim stoupla poptávka po výletech do Prahy a Českého Krumlova.

„Co je pro nás zajímavé, na Filipínách máme šanci lákat do Česka starší a bonitní klientelu – jde zejména o bohatší rodiny, luxusnější skupiny, například cesty pojišťovacích agentů, právníků, lékařů,“ pokračuje Fišerová.

Jak připomíná, Filipíny jsou Evropanům kvůli 400leté španělské nadvládě či silně zakořeněnému katolictví kulturně asi nejbližší asijskou zemí. Turisté z této země se proto zajímají třeba o bohatou historii českých kostelů a klášterů.

Česko má propagovat také telenovela The Promise of Forever

Česko hodlá stavět také na televizní prezentaci. Tuzemsko v asijské zemi propaguje dvojice herců populárních z účinkování ve filipínských telenovelách. „Příští rok bude uveden televizní seriál The Promise of Forever, v němž vystupují dvě lokální hvězdy Ritz Azul a Yna Asistio a který byl natáčen v Praze, Krakově i Amsterdamu – a to i ve spolupráci s českým zastupitelským úřadem v Manile. Těšíme se, jak se to promítne do cestovních nálad na Filipínách příští rok,“ říká Fišerová.

Zájezdy i propagace

Spolupráce cestovních agentur je v případě česky-filipínské turistiky pořád v plenkách. Pro příští rok proto plánuje CzechTourism organizovat nové tematické zájezdy pro zástupce cestovních kanceláří.

Jeden zájezd je povede po stopách baroka s tématikou spirituální architektury a luxusnějšího wellnessu. Druhý chce lépe představit Českou republiky pro turismus ušitý na míru filipínským turistům, kteří si žádají různé týmové hry a více zážitkové produkty, ideálně ve spojení se zájezdem do Vídně či Budapešti nebo jinou silnou a atraktivní destinací.

Přesné počty filipínských turistů v Česku tuzemské úřady neznají. Český statistický úřad počítá příjezdové statistiky na základě hotelových rezervací, kde jsou však Filipínci zahrnuti do kategorie jihovýchodní Asie. Počet asijských klientů mimo tradiční destinace Číny, Korei, Japonska, Tchaj-wanu či Indie podstatně narůstá a pohybuje se kolem 144 tisíc příjezdů za tři čtvrtě roku 2016.

