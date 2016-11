Česká hotelová aplikace získala investici. Pomůže ji nizozemský fond

„O přijetí investora jsme uvažovali od samého začátku, ale až na menší seed investici od Ory Weihs jsme všechny nabídky i od renomovaných investorů spíše odmítali,“ říká pro Euro.cz spolumajitel Mews Systems Richard Valtr.

Jak prozrazuje, společnost odolala také tlaku větších zájemců. Celou firmu chtěl třeba odkoupit jistý čínský koncern. Zakladatelé softwarové firmy však nechtěli ztratit kontrolu nad společností a jejími produkty. Čekali proto na investora, který bude jejich pozici akceptovat.

Stalo se a firma získala 1,5 milionu eur od nizozemské Axivate Capital. Mews nabízí komplexní informační systém pro hotely. „Náš systém nejenom automatizuje alokaci rezervací na pokoje, ale nabízí i odbaveni a registraci před příjezdem do hotelu online check-in,“ popisuje produkt Valtr.

Software samostatně komunikuje s bookingovými internetovými stránkami a cílem je vytvoření online recepce. Česká firma by chtěla docílit, aby si klient hotelu vyzvedl klíč na recepci prostřednictvím SMS kódu a vstup i odchod z hotelu vyřídil samostatně po internetu.

„Máme přes 150 hotelů ve 22 zemích, v Praze třeba Hotel Emblem nebo Hotel Prezident, ale pak spolupracujeme s hotely v Japonsku, Indonésii či na Islandu. Největší z nich – v Kodani – má více než tisíc lůžek,“ říká Richard Valtr. Firma cílí na západní Evropu. V horizontu dvou let by však ráda prorazila do Ameriky a měla větší zastoupeni také v asijských hotelech.

„Chtěli bychom se přehoupnout přes 500 hotelů nad 45 pokojů a rádi bychom konečně pronikli do některého ze světových chainů, zatím jsme měli schůzky s Hyatt Hotels v Chicagu, ale rádi bychom navázali užší spojení s dalšími,“ dodává spoluzakladatel Mews Systems.

