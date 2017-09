Češi přivezou z Německa další naftu, za protistranu jedná i Pitr

Odvoz zbytku české nafty ze skladu zkrachovalé společnosti Viktoriagruppe v německém Kraillingu bude pokračovat. Další vlak by mohl přijet do Česka tento týden. Řekl to předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Na dalším postupu se podle něj SSHR dohodla s majitelem skladu, firmou Krailling Oils Development (KOD). Správa uvedla, že za KOD se kromě jednatelů několika jednání zúčastnil na základě plné moci podnikatel Tomáš Pitr.