Češi budou vymáhat miliardové pohledávky kyperské banky

„Prakticky se jedná o celé portfolio pohledávek v prodlení. Pohledávky zůstávají v majetku banky, APS poskytuje své znalosti, know how, software a další přidanou hodnotu,“ potvrzuje pro Euro.cz mluvčí APS Holding Karel Pluhař.

Pražská společnost APS operuje tak, že společně s různými investory pohledávková portfolia odkupuje, poté spravuje a následně se dělí o dosažené výnosy. Jak uvádí Pluhař, v případě dohody s Hellenic Bank je APS v roli servisní inkasní agentury. Pokusí se tedy nesplacené pohledávky vymoci a o výnosy se podělí s kyperskou bankou.

Kyperský bankovní trh má z pohledu APS velký potenciál. Celkový objem nesplácených pohledávek na Kypru se odhaduje na 27,8 miliardy eur, což je asi 750,6 miliardy korun. Ostrov navíc zažívá hospodářský růst a těší se stoupajícímu zájmu investorů z Evropské unie, Ruska, Číny a arabských zemí.

„Společně s dobrým právním rámcem a fungujícími státními institucemi to vytváří dobrou konstelaci pro řešení nesplácených pohledávek,“ doplňuje Pluhař.

Kypr může být z pohledu českého správce pohledávek také vstupní branou na řecký trh. Tam by firma ráda expandovala. „Rozvoj aktivit na řeckém trhu je pro APS důležitý a dobrá reference na Kypru určitě pomůže v expanzi na řecký trh. Ten nabízí aktuálně významné příležitosti pro investice do nesplácených pohledávek. Důvodem je, že se Řecko nyní intenzivněji otevírá investorům do nesplácených pohledávek,“ potvrzuje záměr Pluhař.

Jak mluvčí dodává, holding hledá také příležitosti především ve střední a jihovýchodní Evropě. Mezi země se zajímavým investičním potenciálem prý patří především Chorvatsko nebo Maďarsko.

APS Holding byl založen v roce 2004. Většinově společnost ovládá Martin Machoň, který loni odkoupil 60procentní akciový podíl od finanční skupiny Slavia Capital. Společnost spravuje portfolia v nominální hodnotě 3,8 miliardy eur, tedy asi 102,6 miliardy korun. Jejím novým ředitelem se aktuálně stal Pavel Rozsypal, bývalý český velvyslanec při OECD.

Loni v létě APS Holding dokončila převzetí nesplácených dluhů od dvou bank působících na rumunském trhu. Nominální hodnota pohledávek přesahovala 1,33 miliardy eur, tedy zhruba 36 miliard korun. Firma odkupuje také pohledávky různých klientů v tuzemsku, na Slovensku, v Polsku, Chorvatsku, Srbsku, a v Černé Hoře. Působí také jako investiční poradce.

