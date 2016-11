Bosch získá od státu investiční pobídky ve výši až 444 milionů

Firma Robert Bosch chce investovat 2,2 miliardy korun do rozšíření stávající výroby automobilových dílů a rozšíření vývojového centra. Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) by tak firma měla vytvořit 620 pracovních míst.

„Celkem 85 bude inženýrských pozic, minimálně 120 míst vznikne pro vysokoškoláky,“ uvedl Sobotka po jednání kabinetu. Zopakoval, že úkolem pro ministerstvo průmyslu je změnit systém investičních pobídek tak, aby nabízely zejména podporu investic do vědy a výzkumu. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) poznamenal, že Česko stojí na rozcestí, při současném růstu zaměstnanosti je podle něj nyní třeba zaměřit se na vznik vysoce kvalifikovaných míst a řešení zaměstnanosti v místech, kde se nezaměstnanost snižovat nedaří.

Maximální míra veřejné podpory nesmí přesáhnout pětinu celkové hodnoty způsobilých nákladů. Formou hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku by mohla firma na oba projekty získat až 275 milionů Kč, zbytek má tvořit sleva na dani z příjmů.

Investiční akce je rozdělena na dvě části. Během tří let Bosch hodlá do rozšíření stávající výroby dílů a příslušenství pro motorová vozidla investovat 1,294 milionu korun. Díky tomu bude vytvořeno 505 nových pracovních míst v okrese České Budějovice, z toho asi 420 dělnických pozic a asi 85 inženýrských pozic.

Společnost má dále v plánu během následujících čtyř let i investici do rozšíření technologického centra na výzkum a vývoj dílů a příslušenství pro motorová vozidla, a to 904 milionů Kč. Touto investicí chce vytvořit 120 nových pracovních míst na Českobudějovicku, a to převážně vysokoškolského a také odborného středoškolského vzdělání.

Robert Bosch je největší strojírenskou firmou na jihu Čech. Loni zvýšila obrat meziročně o 23 procent na dosud nejvyšší hodnotu 18,3 miliardy korun. Zisk firma nezveřejňuje. Společnost vznikla v roce 1992 jako společný podnik Robert Bosch GmbH Stuttgart a Motor Jikov a.s. České Budějovice. Od roku 1995 je stoprocentní dceřinou společností německého koncernu.

