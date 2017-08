Bitcoin se rozdělil. Vznikla kryptoměna Bitcoin Cash a už v ní možná máte peníze

V úterý byl průměrný počet transakcí na jeden blok jen 1600. Každý blok se vytěží za 10 minut, tj. za jednu sekundu je možné provést 2,6 transakce. To je značný rozdíl oproti běžným platbám kartou, Visa a spol. zvládají za sekundu tisíce transakcí. Bitcoin to limituje coby měnu určenou pro běžné nakupování, neboť přesun peněz mezi účty (peněženkami) netrvá sekundy nebo minuty, ale v extrémních případech klidně hodiny nebo i dny.

Komunita okolo Bitcoinu proto řešila, jak z toho ven. Postupně mělo dojít k nasazení technologie SegWit, která by vyčlenila podpisová data do zvláštní tabulky. Současný Bitcoin využívá 1MB bloky a podpisy v něm zabírají 65 %. Jejich vyčlenění by tedy ztrojnásobilo kapacitu sítě, tj. počet možných transakcí za sekundu, a zůstala by zachována i zpětná kompatibilita. Poté měl přijít na řadu SegWit2x, který by zvětšil velikost bloku na 2 MB, ale už by bylo potřeba aktualizovat veškerý software v síti.

Odnož jménem Bitcoin Cash

Jenže celá komunita se na jednotném postupu nedohodla. Část lidí navrhla novou odnož Bitcoinu (BTC) nazvanou Bitcoin Cash (BCC nebo někdy BCH). SegWit se u něj nepoužívá, ale zato se bloky zvětšily na 8 MB. Bitcoin Cash funguje od úterka, s Bitcoinem má společnou historii (tedy celou databázi blockchain), ale od určitého stavu se v něm těží nové bloky. V úterý večer pool ViaBTC vytěžil první blok. Měl velikost necelé 2 MB a je v něm uloženo 7000 transakcí.

Každý, kdo měl do té doby v peněžence BTC, má nově i stejný počet jednotek také v BCC. Cash rychle roste. Zatímco hodnota BTC je momentálně 2700 dolarů, BCC už překročilo hranici 500 dolarů. Nová měna ale zatím není moc praktická. Bude potřebovat nové služby a nové uživatele, kteří v ní budou věřit a kteří tam budou definovat její hodnotu.

Ale zapotřebí budou též těžaři, protože velikost bloků a počet uložitelných transakcí v něm sice vzrostla, ale obtížnost výpočtů BCC je od začátku nastavena tak, že by se měl jeden blok vypočítat za 10 minut jako u BTC. Jenže těžařů (tj. výkonu) je mnohem méně. Už zmíněný pool ViaBTC počítá 313 petahashů za sekundu pro BTC, ale jen 68 petahashů pro BCC.

