Biochemik odvrací lidstvo od masa krvavými veganskými hamburgery

Patrick Brown si přeje, aby lidé ze své stravy úplně odstranili maso a masné výrobky. Kromě svého zdraví by významně pomohli i celé planetě. Zakladatel společnosti Impossible Foods, jež se profiluje vegetariánským hamburgerem, „který krvácí“, tedy chutná stejně jako originál z hovězího masa, argumentuje tím, že odstranění chovů dobytka jen pro produkci masa by zlepšilo zdraví lidstva a vyhlídky planety na to, aby zůstaly zachovány části divočiny, jež zatím nespolykala zemědělská půda.

Veganský hamburger zatím slaví úspěch, do konce roku firma rozšíří výrobu, aby mohla uspokojit stoupající poptávku. Burger je vyroben z pšenice, kokosového oleje a brambor a zatím je k dostání jen ve vybraných restauracích.

„V našem burgeru není cholesterol. Ten má pro značnou část populace negativní zdravotní důsledky. Výzkumy také naznačují, že maso savců spouští zánětlivé procesy u člověka. U našeho produktu toto nehrozí,“ vysvětlil Brown pro britský Guardian, proč nejíst tradiční masné výrobky. Brown je přitom bývalým profesorem biochemie na Stanford University a zajímal se o velkoprodukci masa.

Firma chce vyvinout způsob produkce potravin, jež nebudou závislé na chovu hospodářských zvířat a budou využívat pouze rostlinné ingredience. Přitom budou chutné a přesvědčí i zapřisáhlé milovníky masa. Samozřejmě by takové potraviny měly být i cenově dostupné, aby se rozšířily v masovém měřítku.

„Pokud uspějeme, krávy, prasata a kuřata už nebudou součástí potravního řetězce, ale budou chovány jen jako zajímavé bytosti,“ vysvětlil svůj záměr Brown. Zejména rozšiřování chovu hospodářských zvířat za posledních 40 let exponenciálně snižuje počet druhů ve volné přírodě, argumentuje zakladatel americké společnosti.

Živý dobytek se také podílí na produkci skleníkových plynů až 15 procenty, uvedl deník Chicago Tribune s odkazem na data OSN.

Samotná firma Impossible Foods tvrdí, že produkce masa potřebuje až 30 procent zemědělské půdy na světě. „Mise naší firmy je v tom, aby stávající produkce masa začala být zbytečná,“ řekl Brown. „To znamená, že musíme být konkurenceschopní všude. A brzy budeme.“

Firma už v laboratořích pracuje na kuřecím a vepřovém mase, mořských plodech nebo jogurtu, vše pouze z rostlinných ingrediencí. Od roku 2011, kdy firmu založil, získal na podporu projektu přes 180 milionů dolarů (4 miliardy korun), také od Billa Gatese a firmy Google.

Jak přesvědčit masožravce?

Složení našeho jídelníčku z velké části ovlivňuje lidská psychika. Proto bude obtížné masožravce přesvědčit, že rostlinné „maso“ z laboratoře je lepší než čtvrtkilový steak z argentinského hovězího pupku.

To potvrzuje John Coupland, profesor potravinářství na Pennsylvania State University a prezident amerického institutu technologů v potravinářství. „V našem jídelníčku hraje větší roli psychologie než chemie. Maso je neuvěřitelně spojeno s tím, že se jí,“ zdůraznil Coupland. Bude složité lidi naučit, že krávy a prasata se nejí.

Veganský burger jako z krávy

