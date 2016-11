Babišland. Ministr financí si staví pomník za miliardy ve Wittenbergu

O městě Wittenberg je letos slyšet. Důvodem je výročí 500 let od začátku církevní reformace. Město spojené s životem a působením reformátora Martina Luthera se však těší mimořádné přízni také u českého ministra financí Andreje Babiše. Do konce příštího roku chce ve městě investovat téměř miliardu eur.

V roce 2002 Babišův Agrofert převzal místní chemičku SKW Piesteritz, která je zlatým vejcem jeho byznysu. Největší německý výrobce močoviny se na ziscích Agrofertu v posledních letech podílí až třetinou. Miliardář se ale s pouhým vlastnictvím SKW nespokojil. V centru města koupil několik nemovitostí a na nemalé části jeho území buduje „Babišland“.

V centru města Babiš koupil renesanční domy za 12 milionů eur (324 milionů korun).

Podle informací německého webu Wirtschaftswoche se Babiš na konci října objevil na slavnostním otevření wittenbergského muzea chemie, jehož se zúčastnil i sasko-anhaltský premiér Reiner Haseloff. Babiš na muzeum údajně přispěl „několika miliony eur“. Role jeho doprovodu se ujal Rüdiger Geserick, obchodní šéf SKW Piesteritz.

„Kolik domů jste koupil?“ ptá se Babiš. „To vy jste je koupil. Jsou vaše. Ty dva vlevo,“ ukázal na renesanční domy vedle muzea Geserick. „Kolik stály?“ „Dohromady 12 milionů eur,“ „To je OK,“ cituje rozhovor Babiše s Geserickem Wirtschaftswoche.

Český vicepremiér nakoupil skrze SKW Piesteritz vícero nemovitostí. „K těmto nemovitostem patří budovy pro mateřskou školku, které slouží k péči o děti zaměstnanců, zdravotní centrum, které zaměstnancům umožňuje věnovat se zdravotním sportům a kde mají zaměstnanci blízko k lékařům a také vědecké centrum ´Science Center futurea´, díky němuž si mladá generace prohlubuje své znalosti chemie, buduje zájem o chemii a o práci v chemickém závodě,“ řekl webu Euro.cz mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. Na dotaz, kolik do skupování nemovitostí ve městě Babiš investoval, však odpovědět nechtěl.

Babišland za modrým plotem

Babiš je největším zaměstnavatelem v 50tisícovém městě a na tom se v dohledné době nic nezmění. Po akvizici německých pekáren Lieken v roce 2013 nyní Babiš ve Wittenbergu nechává vyrůst nový výrobní závod. „Stavba nejmodernější pekárny Evropy v Lutherstadt Wittenberg s rozpočtem 350 milionů eur (9.5 miliardy korun) včetně kompletní výstavby infrastruktury je začleněna do rozpočtu. Závod bude po dokončení výstavby vyrábět 166 tisíc tun produktů ročně a touto produkcí nahradí pět starých závodů v Německu,“ prozrazuje detaily Hanzelka.

Na začátku průmyslové zóny v městské části Piesteritz, v níž stojí Babišova chemička, se vine modrý plot. „Za tímto plotem je Babišland,“ řekl Wirtschaftwoche šéf SKW Geserick. Právě tady vyrůstá zmíněná továrna Liekenu. Bagry tu pracují na základech školky. Zdravotnické středisko, které slouží i občanům Wittenbergu, je již hotovo. To vše za peníze československého miliardáře.

Podle odhadů chce druhý nejbohatší muž Česka společně s přidruženou infrastrukturou ve Wittenbergu do konce roku 2017 investovat kolem 900 milionů eur, tedy asi 24,3 miliardy korun.

Z vlastní kapsy prý chce Babiš dotovat dokonce i stavbu dálnice, aby si zkrátil cestu z Prahy. Dálniční úsek do Wittenbergu je však teprve ve fázi plánování, které by mělo skončit až v roce 2021. Mluvčí Agrofertu odmítá, že by se na výstavbě dálničního napojení podílela společnost z holdingu. Stát však podle Hanzelky plánuje objízdnou komunikaci kolem města. Začátek výstavby se však neočekává dříve než v roce 2025.

