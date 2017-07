Autonomní drony jsou budoucností válčení, tvrdí výrobce

Nové drony XQ-222 Valkyrie a Utap-22 Mako podle firmy představují revoluci. Drony jsou navrženy jako doprovodné stroje pro pilotované stíhačky. Mají být zcela autonomní a napodobovat manévry letadla, která doprovázejí. Piloti stíhaček budou vybaveni tablety, na kterých budou moci drony ovládat.

Podle odborníků se budoucnost leteckých soubojů bude ubírat právě tímto směrem. V dohledné době není reálné, že by klasické stíhačky byly zcela nahrazeny autonomními prostředky.

Levnější, bezpečnější a dostupnější

Jednou z hlavních předností dronů je jejich cena. Web newatlas.com (NA) uvádí, že nové Valkýry a Maka budou stát do tří milionů dolarů za kus. V porovnání s tím cena nového letounu F-35 je 120 milionů dolarů. Cena se snižuje například díky absenci kokpitu, katapultujícího se sedadla a dalších systémů, které jsou nezbytné pro lidskou posádku.

Drony z dílny společnosti Kratos Defense

S autonomními drony se do budoucna počítá jako s obětními beránky, kteří budou mít za úkol pohltit největší sílu nepřátelského útoku a tím ochránit lidské piloty. V případě sestřelení dronu nejsou v sázce životy pilotů, ani případných záchranářů, kteří by byli na místo vysláni. Bylo by pouze nutné zajistit automatické zničení veškeré citlivé elektroniky, aby se nedostala do nepovolaných rukou jako v případě dronu CIA v Íránu v roce 2011 (viz box).

Americký dron RQ - 170 v Íránu V prosinci 2011 íránská vláda oznámila, že pomocí prostředků elektronického boje přinutila americký dron k přistání. Revolučním gardám se tak dostal do rukou nepoškozený americký dron. Administrativa tehdejšího prezidenta Barracka Obamy po nějaké době uznala, že dron patří CIA a požádala o jeho vrácení.







Íránci místo navrácení dron rozebrali a za použití reverzního inženýrství postavili vlastní kopii. Obama tehdy čelil kritice zejména od bývalého viceprezidenta Dicka Cheneyho. Ten prohlašoval, že prezident měl nařídit letecký úder, který by stroj zničil.

Vzhledem ke zhoršující se bezpečnostní situaci ve světě je dalším faktorem, který mluví pro drony, možné rozšíření oblasti pokrývané letectvem. Oblast, kterou nyní musí pokrývat celá letka, by s pomocí autonomních stojů mohlo bránit pouze několik pilotovaných letadel.

Dron Mako už je funkční a letové testy proběhnou toto léto. První let Valkýry se uskuteční na jaře příštího roku.

O krok napřed před čínskou konkurencí

Americká armáda se pomocí externích firem snaží zefektivnit využití svých prostředků a v případě Kratosu se jí to podařilo. Čínští výrobci zaplavují trh kopiemi amerických nejpoužívanějších dronů Predator a Reaper. Čína si také příliš neláme hlavu s tím, komu je prodává, a stojí jen čtvrtinu ceny originálu.

Čínský dron nápadně podobný americkému Predatoru

Společnost Kratos Defense již drony americké armádě dodává. Jedná se o takzvané terčové drony pro nácvik ostrých střeleb. Kratos se na těchto dronech naučil šetřit náklady. Jediným cílem těchto stojů je být zničen. Drony, které uniknou destrukci, se dostávají na zem pomocí padáku a jsou pak připraveny pro další použití.

Kratos na těchto strojích vyvinul i AI, která slouží jako základ pro drony nové generace. „Díky naší odbornosti v odvětví terčových dronů, naším výzkumům a týmu developerů, se nám povedlo vytvořit stroj s vysokým výkonem a nízkou cenou. A dokázali jsme to za dva roky, ne za dekády,“ pochlubil se ředitel Kratosu Eric Demarco.

