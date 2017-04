Automobilka PSA chce investovat na Slovensku 4,5 miliardy. Žádá ale vysoké pobídky

PSA požádala o investiční pobídky v souvislosti s přípravou na výrobu malého vozidla s pracovním označením P21, který by měla vyrábět od roku 2018 v Trnavě na západě Slovenska. Záměr počítá s tím, že od roku 2020 by z výrobních linek sjíždělo 180 000 těchto vozidel ročně.

Automobilka v současnosti na Slovensku montuje modely Citroën C3, Citroën C3 Picasso a Peugeot 208. Výroba posledních dvou zmiňovaných modelů by na Slovensku měla skončit postupně do roku 2019 a nahradit je má právě nové vozidlo, jehož produkce by vytvořila 420 nových pracovních míst.

Podle listu Sme jsou navrhované investiční pobídky pro PSA v přepočtu na nově vytvořená pracovní místa vyšší, než stát poskytl firmám v uplynulých letech.

Automobilový průmysl je jedním z hlavních tahounů slovenské ekonomiky a Slovensko je v přepočtu na obyvatele největším výrobcem aut. Zástupci odvětví dlouhodobě ovšem upozorňují na nedostatek kvalifikované pracovní síly. Například PSA zaměstnává na Slovensku také cizince. Slovenský závod automobilky se nachází v regionu, kde je nezaměstnanost nižší než celostátní průměr a je vzdálen jen několik desítek kilometrů od připravovaného závodu britské automobilky Jaguar Land Rover.

Slovenská továrna PSA, která by v příštích letech měla začít montovat i motory, zvýšila loni výrobu meziročně o čtyři procenta na nový rekord 315.050 vozidel. Kromě PSA montují vozidla na Slovensku také závody jihokorejské automobilky Kia Motors a německého Volkswagenu.

Přečtěte si také: