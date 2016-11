Auta s přetočeným tachometrem jen tak nezmizí. Bazary je nemohou hlásit

„Ročně investujeme do diagnostiky a kontroly vozů před výkupem deset milionů korun, ale nakonec na zjištěnou nekalost nemůžeme upozornit, pokud nechceme platit až pětimilionovou pokutu,“ řekl Euro.cz Pavel Foltýn, ředitel strategického rozvoje společnosti Auto ESA.

Naráží na čerstvý případ, kdy jejich výkupní oddělení odmítlo vůz Peugeot Boxer, který měl tachometr přetočený o 350 tisíc kilometrů. Auto nebylo vykoupeno, ale kvůli zákonu na ochranu osobních údajů nemůže autobazar veřejně uvést identifikační údaje vozidla (VIN) a varovat tak další zájemce před jeho koupí.

15 tisíc varování

„Úřad na ochranu osobních údajů považuje VIN za osobní údaj, proto nemůžeme identifikační údaje k vozidlu zveřejnit,“ vysvětluje Foltýn. Vozidlo se podle něj stejně na českém trhu prodá. Buď v malém autobazaru, který vozy neprověřuje, nebo bez prostředníka v soukromé inzerci na internetu.

„Uvažovali jsme dokonce o zřízení webové stránky, kde bychom na odmítnutá auta se stočeným tachometrem přes VIN poukazovali, naši právníci nám to však nedoporučili. Případný spor s ÚOOÚ bychom podle nich prohráli. Jen od roku 2013 jsme mohli upozornit na 15 tisíc vozidel, které jsme odmítli kvůli přetočenému tachometru,“ dodává Foltýn.

Výklad ohledně zveřejňování VIN je přitom nejednoznačný a názory se liší. Web Euro.cz se proto dotázal ÚOOÚ, zda se v zájmu ochrany spotřebitele v legislativě něco změní.

VIN ano, ale bez majitele

„Primárně je VIN kód prostředek pro identifikaci vozidla, nikoli osoby. Pokud je VIN kód využitelný ke zjištění majitele vozidla, pak je osobním údajem ve smyslu zákona. K tomu může dojít, když je VIN kód zveřejněn s dalšími osobními údaji a vlastníkem vozu je fyzická osoba. Je-li vlastníkem firma, pak se o osobní údaj jednat nemusí,“ odpověděla Květa Gebauerová z tiskového oddělení ÚOOZ.

Jasný názor na výklad ÚOOÚ má společnost AAA Auto. „Podle stanoviska ÚOOÚ samotný VIN kód osobním údajem není, pokud není spojen s dalšími identifikátory,“ řekl Euro.cz mluvčí Michal Häckl s odkazem na stanovisko ÚOOÚ.

„Pokud zveřejním VIN, kdokoli ho může zadat do databáze registru vozidel, kde se k němu automaticky přiřadí majitel. A je jedno, zda jde databázi veřejně přístupnou či placenou. Prostě bychom porušili zákon. Do toho nepůjdeme,“ oponuje Foltýn.

MPO: Bylo by to prospěšné

Ze svého postu se v boji proti stočeným tachometrům svého času výrazně angažoval ministr Jan Mládek. Proto se web Euro.cz dotázal, zda by ministerstvo průmyslu a obchodu podpořilo i vyřešení otázky zveřejňování VIN.

„Orgánem, který je kompetentní vyjádřit se k dané problematice, je především ministerstvo dopravy. To má v působnosti oblast identifikace silničních vozidel, kam nepochybně uvádění údajů typu VIN-kód patří. Možnost zveřejnění konkrétního VIN-kódu je záležitostí, kterou by mohlo objasnit společné stanovisko ministerstva dopravy a ÚOOÚ. Lze souhlasit s tím, že z pohledu ochrany spotřebitelů by takový postup byl pozitivním přínosem k jejich ochraně,“ uvedla Dita Havlíčková z tiskového oddělení MPO.

Byl jsi poveden? Jdi k soudu

Co by bylo přínosem pro kupujícího před stočenými tachometry, se tedy ve státní sféře i samotné branži ví. Zveřejněný VIN-kód ukazující na takové vozidlo to ale zatím nebude.

Takto postiženému kupujícímu pak nezbude nic jiného než soud. Nejvyšší soud totiž rozhodl, že přetočení tachometru na prodávaném ojetém voze je trestný čin podvodu, když tím prodejce auta způsobí kupujícímu škodu nad pět tisíc korun.

„Čin podvodu se musí prokázat. Kdo z kupujících do takové anabáze půjde?“ ptá se Foltýn. Přitom by podle něj pomohlo, kdyby „stáčení“ bylo rovnou trestným činem a ne jen podvodem.

Podle společnost Cebia, která se zabývá ověřováním původu vozidel, se podíl vozidel se stočeným tachometrem na českém trhu dlouhodobě pohybuje kolem 40 procent. Průměrně jsou stočeny o 100 tisíc kilometrů.

Prodej ojetých osobních aut na českém trhu v roce 2015 vzrostl o šest procent na 660 tisíc vozů. Z toho 509 tisíc aut bylo koupeno v tuzemsku a zbytek tvořil individuální dovoz.

