Asociace: Ve třetím pilíři systému penzí letos ubylo 30 tisíc lidí

V transformovaných fondech, kam už lidé nemohou vstupovat, bylo 3,831 milionu lidí. To bylo o asi 146 tisíc méně než na konci roku 2016. Doplňkové penzijní spoření, které penzijní připojištění od roku 2013 nahradilo, má 658 tisíc lidí, tedy o 116 tisíc více než loni v prosinci. Ve druhém kvartálu si ho sjednalo 61 550 lidí, což je zatím v necelé pětileté historii produktu jasně nejvyšší počet.

Penzijní společnosti koncem června spravovaly ve fondech třetího pilíře účastníkům 398,7 miliardy korun, z toho v transformovaných fondech 375,1 miliardy a v účastnických fondech 23,581 miliardy korun. V účastnických fondech od začátku roku 2017 vzrostl majetek účastníků o 30,6 procenta.

„Pozitivní úpravy třetího pilíře z loňského roku spolu s vyššími daňovými úlevami platnými od letoška v kombinaci s rostoucí ekonomikou dokázaly motivovat k založení penzijního spoření rekordní množství účastníků. Předpokládáme, že tento trend bude pokračovat i po zbytek roku. Výhodnější daňové podmínky začínají rozhýbávat i zaměstnavatele, kde evidujeme nárůst počtu střadatelů se zaměstnaneckým příspěvkem,“ uvedl prezident asociace Aleš Poklop.

Průměrný příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření ke konci června činil 823 korun měsíčně, na penzijní připojištění 767 korun měsíčně. Příspěvek zaměstnavatele pobíralo ke svému penzijnímu připojištění nebo doplňkovému penzijnímu spoření celkem 965 112 účastníků, tedy 21,5 procenta z celkového počtu.

V majetku transformovaných fondů v pololetí tradičně převažovaly konzervativní investice, například státní dluhopisy České republiky měly podíl 62 procent. Na 15 procent bylo v ostatních typech dluhopisů, 19 procent bylo umístěno na peněžním trhu, včetně termínovaných vkladů, necelá dvě procenta v akciích a podílových listech, zbytek v ostatních investicích. Naproti tomu investice účastnických fondů jsou různorodě diferencované podle investičních profilů (konzervativní, vyvážený, dynamický).

Využijte kalkulátor pro výpočet odchodu do důchodu:

Doba pojištění v celých letech: let Osobní vyměřovací základ: Kč Počet čtvrtletí chybějících do důchodového věku: Neznám "Osobní vyměřovací základ":

Do ročního příjmu uveďte všechny příjmy, ze kterých bylo v daném roce odvedeno důchodové pojištění.

Mezi vyloučené doby patří např.: nemoc, péče o bezmocnou blízkou osobu, péče o bezmocnou jinou než blízkou osobu, péče o dítě do 4 let, studium před rokem 2010.

Rok: Váš roční příjem (v Kč) Vyloučené doby (ve dnech) Koeficient Přepočtený příjem (v Kč) Celkem Osobní vyměřovací základ Spočítej Měsíční důchod: Kč Výpočet Osobní vyměřovací základ: Kč První redukční hranice (do 12 423 Kč): Kč Druhá redukční hranice (od 12 423 Kč do 112 928 Kč): Kč Třetí redukční hranice (nad 112 928 Kč): Kč Výpočtový základ: Kč Procentní výměra za odpracované roky: Kč Procentní výměra důchodu: Kč Krácení důchodu (pouze u předčasného důchodu, v %): Kč Krácení důchodu (pouze u předčasného důchodu, v Kč): Kč Výměra důchodu (s předčasným odchodem do důchodu): Kč Základní výměra důchodu: Kč

Celkový kumulovaný zisk penzijních společností v pololetí činil 1,219 miliardy korun, což bylo o 41,4 procenta více než v předchozím čtvrtletí.

Do systému dobrovolného penzijního připojištění je nyní zapojeno přes 70 procent práceschopné populace. Občané se mohou prostřednictvím penzijních fondů připojistit za finančního přispění státu od roku 1994.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už také neručí za to, aby případný prodělek nesnížil úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení.

Přečtěte si více o penzích: