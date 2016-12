Alze hrozí milionová pokuta, otevřela na svatého Štěpána

„Stojíme si za tím, že otevřením našeho centrálního showroomu v Praze - Holešovicích ve státní svátek 26. prosince neporušujeme zákon,“ uvedl ředitel marketingu Alza.cz Karel Kučera.

Podle Fröhlicha je ale i výdej součástí prodeje. „Protože bez výdeje by asi nic neprodali, kdyby šlo jenom o objednávku, tak když si někdo něco objedná, tak tím prodej není dokončen, někdo to musí také zaplatit a vyzvednout, případně doručit,“ řekl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich. Dodal, že pokud z toho něco probíhá v prostorách nad 200 metrů čtverečních, tak je to prodej, a tím pádem podle ČOI porušení zákona. Alza.cz navíc sama na webových stránkách označuje své velké provozovny jako prodejny, poznamenal.

Za porušení zákazu je možné ze zákona uložit sankci až jeden milion korun, v případě opakovaného porušení zákazů až pět milionů korun.

Z 349 kontrol obchodů to bylo jediné porušení zákazu prodeje. Právní moci zatím nabyla jediná pokuta za porušení zákazu prodeje 28. října, kdy ČOI zjistila porušení zákazu ve 12 případech z 429 kontrol. Pokutu 10 tisíc korun musí zaplatit podnikatel provozující bazar v Rokycanech. Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě totiž zakazuje ve vymezené státní svátky prodej v prodejnách s použitým zbožím bez ohledu na velikost prodejní plochy.

Někteří prodejci potravin po internetu možnosti dovážky během doby, kdy byly velké obchody zavřené, nevyužili. Před svátky však byli plně vytížení, stejně jako dnes. „Poslední týden před Štědrým dnem jsme byli plně vytíženi a naši zákazníci využívali maximální kapacitu pro své nákupy online,“ řekl mluvčí Teska Václav Koukolíček. Rozvoz potravin nešel během svátků zařídit ani prostřednictvím serveru Plnataska.cz, který působí v Českých Budějovicích.

Na druhý svátek vánoční měl otevřeno jako v běžný den server Rohlik.cz, celý den doručoval v Praze a v Brně. „Počet objednávek byl lehce nadprůměrný, i s ohledem na to, že řada zákazníků je mimo město, o povánočních plných ledničkách ani nemluvě. Nicméně předvánoční špičky zájem nedosáhl,“ dodala mluvčí serveru Michala Gregorová. Lidé se podle ní zásobovali s předstihem.

Podle nové legislativy musí obchody zavřít na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. Na Štědrý den mohou mít otevřeno do 12. hodiny. Zákaz prodeje se nevztahuje na obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích nebo nádražích nebo na prodejny v nemocnicích.

