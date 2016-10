ALO diamonds expanduje do USA

Texas je pro Alo diamonds zajímavý vysokou životní úrovní. „U nás si šperk za statisíce koupí jen podnikatel, ale v USA si ho může dovolit vysokoškolský profesor. Není to nic neobvyklého. Americký trh je otevřenější. Lidé nemají pocit, že je to jen pro vyvolené. Koupit diamantový šperk jako dárek je běžné, zatímco v Čechách je to stále výjimečná záležitost,“ říká Ryšavý.

Oproti Evropě má americký trh podle něj řadu výhod. Jde o jeden trh s jednou měnou a spotřebitelé mají stejnou mentalitu. „Strategicky je lepší komunikovat v Americe, kde je stejně těžké se prosadit jako v Evropě, ale je tam větší potenciál do budoucna,“ dodává Ryšavý. Zároveň je USA největší trh z pohledu prodejů diamantových šperků.

„Evropské značky mají v Americe výborné jméno. Lidé jsou ke šperkům a novým značkám otevřenější. Těžší je prosadit se na německém trhu,“ dodává Ryšavý.

Kromě expanze v USA chce Alo diamonds rozšířit svá prodejní místa rovněž na českém a slovenském trhu. Počet prodejen Alo diamonds chce z dosavadních devíti rozšířit na jedenáct.

Počet prodejen značky ALOve, které se zaměřují na cenově dostupnější diamantové šperky, se má do konce roku zvýšit ze tří na šest. V příštím roce by se měl rozrůst o další tři místa. „Celkem budeme příští rok na dvaceti prodejnách,“ dodává Ryšavý.

Zároveň firma spouští internetový prodej ALOve v Evropě. Později ho chce rozšířit na celý svět.

