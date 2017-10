40 milionů do plechovek. Budvar rozšíří stáčecí linku

Budvar loni prodal v plechovkách téměř 300 tisíc hektolitrů piva. Největší objem tvořil světlý ležák Budweiser Budvar. Nyní má Budvar jednu linku na stáčení do plechovek, příští rok chce její kapacitu zvýšit. Jde o součást rozvoje logistických a výrobních kapacit, do roku 2020 investuje Budvar dvě miliardy korun, do stáčírny plechovek přes 40 milionů.

„Do plechovek jsme loni stočili téměř pětinu z celkového výstavu a poptávka po plechovkách roste i letos. Je to tedy velmi důležitá součást našeho sortimentu a její význam se zvyšuje. V minulosti byly plechovky určené především pro export, ale v posledních dvou letech velmi výrazně vzrostla i poptávka v tuzemsku,“ řekl mluvčí Budvaru Petr Samec. Meziročně vzrostl prodej Budvaru v plechu o 22 procent. Budvar měl loni rekordní tržby 2,54 miliardy korun.

Pivo do plechovek začal v dubnu stáčet pivovar Protivín, jenž patří do skupiny Pivovary Lobkowicz Group. Investoval přes sto milionů. „V Česku trvale klesá trend surového piva, je mírný nárůst lahví a nárůst plechovek je několik let po sobě meziročně o 30 procent. V Polsku převládají plechovky, Slovensko má mnohonásobně vyšší zastoupení nevratných obalů než my. Plechovka má jednu obrovskou výhodu kvality - tu neprosvítí nic,“ řekl výrobní ředitel pivovaru Michal Voldřich.

Českobudějovický pivovar Samson ze skupiny AB InBev, jenž loni uvařil 82 800 hektolitrů piva, prodá ročně v plechovkách asi 14 tisíc hektolitrů, nejvíce exportního ležáku značky 1795. Samson využívá externí stáčírnu plechovek.

„Pro nás je to doplňkový prodej. Jsou samozřejmě země, kde plechovky preferují, takže tam se musíme přizpůsobit. Aktuálně investici do stáčení neplánujeme. Soustředíme se na výrobu do tradičních pivních obalů, tedy na nerezové KEG a skleněné pivní lahve,“ řekl ředitel pivovaru Daniel Dřevikovský s tím, že prodeje v plechovkách jsou stabilní již řadu let.

Do plastových obalů Budvar ani Samson nestáčejí. Využívá je strakonický pivovar Dudák, jediný český pivovar, jejž vlastní město. Dudák prodá ročně asi 30 tisíc PET lahví, je v nich nefiltrovaná jedenáctka Sklepák. Jde o lahve s objemem 1,5 litru.

„Je to pouze okrajová záležitost. O dalším rozšiřování výroby našeho piva do plastu neuvažujeme,“ řekl sládek Dušan Krankus. Dudák měl loni výstav 57 624 hektolitrů, meziročně o 2720 hektolitrů nižší.

