Trhy po rekordu: lakotu vystřídá strach

Investoři jasně dávají najevo, že schvalují politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který chce snížit daně, omezit státní regulaci a investovat do infrastruktury. Už schválil výstavbu dvou velkých ropovodů, kterou předchozí Obamova administrativa zatrhla. Od těchto kroků si slibují ještě silnější růst americké ekonomiky v době, kdy je nezaměstnanost v blízkosti desetiletého dna.

Je jistě možné, že americké burzy půjdou ještě výš. Historická data ostatně ukazují, že měsíc po prolomení každého tisíce bodů rostly akcie rychleji, než je historický průměr.

Otázka ovšem je, jak se akciím bude dařit z dlouhodobějšího pohledu. Politici totiž vždy víc slibují, než následně splní. A očekávání investorů jsou teď pořádně nafouklá.

Navíc pokud své sliby nový prezident splní, vznikne v americkém rozpočtu pořádný kráter. Výsledkem bude růst výnosů u amerických státních dluhů, což povede ke zdražení rovněž bankovních úvěrů. Roztočení americké ekonomiky zároveň způsobí tlak na růst mezd a tím i zvýšení inflace.

Trumpova politika tak může přinutit americkou centrální banku zvyšovat sazby rychleji, než plánovala. A dražší peníze jsou to poslední, co mají burzovní hráči v oblibě. Zpřísnění měnové politiky by totiž mohlo snadno vést k tomu, že burzy část zisků odevzdají.

A to zvláště v době, kdy jsou trhy na svých rekordech, kam jim výrazně pomohlo sypání peněz ze strany americké centrální banky. Ostatně v perspektivě šesti až dvanácti měsíců po prolomení psychologických tisícových met trhy zaostávaly za svou historickou výkonností. Stačí si ostatně připomenout, co se stalo, když Dow Jones prolomil v době technologické horečky hranici 10 tisíc bodů. Následoval tříletý propad v letech 2000 až 2002.

Nová historická meta přitom jistě k akciím přiláká další investory, kteří poženou burzy k novým rekordům. Toho se už ostatně experti obávají. „Jakmile nastoupí drobní investoři, je čas odejít,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Michael Purves, stratég společnosti Weeden & Co.

Další potíž představuje možnost nějakého šoku, který může mít podobu inflace, zpomalení čínské ekonomiky, vlny účetních skandálů typu BT Group nebo rozpoutání obchodních válek ve světě ze strany USA. Stejně rychle, jak důvěra investorů přišla, tak může zmizet. A lakotu vystřídá strach.

Propad přitom může být daleko masivnější než v minulosti, protože řada investorů naskočila do akcií po finanční krizi, což znamená, že nemají zkušenosti s klesajícím trhem. Pokles cen proto může způsobit mezi nimi paniku, která by spustila další výprodeje akcií, což by opět prohloubilo pád burz.

Místo klidu na trzích a pozvolného růstu se proto dá očekávat, že burzy pod Trumpem zažijí pořádnou jízdu nahoru, dolů.

