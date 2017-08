Letiště jsou výtečná. I bez plotu a záchytného systému

Byla to zajímavá souhra náhod. V pondělním týdeníku Euro jsme měli reportáž z čáslavského letiště, kterému chybí plot a je tak absolutně nechráněné proti vniknutí. Přes velké posekané pole jsme s fotografem došli až k ranveji, aniž bychom museli překonat jakoukoliv zábranu nebo ceduli zakazující vstup. Několik metrů od přistávací plochy, radarové stanice a výstražných světel jsme se pak 30 minut procházeli, než jsme zase v klidu odešli. Nikdo si nás za celou dobu nevšiml, natož upozornil, že jsme tam, kde být nemáme.

Článek vyšel jen tři dny poté, co se na stránkách ministerstva obrany, resortních sociálních sítích a v několika médiích objevil text o inspekci z velitelství vzdušných sil NATO (HQ Aircom). V létě kontrolovala stav právě čáslavské a náměšťské letecké základny. A inspekce prý dopadla na výtečnou.

Ta zpráva je poněkud zarážející. A nejen kvůli chybějícímu plotu v Čáslavi. Letos v květnu jsme v Euru psali, že už od roku 2015 nemá náměšťské letiště, součást integrovaného systému protivzdušné obrany NATO, žádný záchytný systém. Takže kdyby přistávalo české či spojenecké letadlo a neubrzdilo, skončí zničené v poli.

Síťová i lanová brzda jsou mimo provoz, vypršela jim životnost. Zavedení lanových systémů v roce 2005 navíc z velké části zaplatila Severoatlantická aliance – z celkové ceny 68 milionů poskytla 80 procent.

Nabízí se otázka, co všechno inspektoři kontrolovali. Záchytným systémům se možná vyhnuli. Anebo se nechali přesvědčit lidmi z ministerstva, kteří se v květnu konečně domluvili se specializovanou firmou na tom, že v budoucích měsících provede generálku systémů.

Stejně ale visí ve vzduchu otazník, jestli ministerstvo obrany na svých stránkách nezveřejňuje jen to, co se zrovna hodí. Takové spekulace přiživuje fakt, že hodnotící zprávu nechce resort zveřejnit. Žádost odmítl s tím, že jde o utajovaný materiál.

Všichni, kdo ministerskou verzi zprávy přejali, vycházejí pouze z neověřených informací na twitteru Martina Stropnického a resortního webu. Samozřejmě není důvod pochvale od NATO nevěřit, české letectvo i jeho personál mají vynikající renomé, ale stálo by za to průběh inspekce přiblížit. Protože když jednou řeknete, že jste dostali jedničku, tak se sluší dodat i za co.

Aby „inspekce aliancí požadované letištní infrastruktury a její celkový stav“ byla zhodnocena jako výtečná, a NATO zároveň vědělo, že zaplatilo záchytný systém, jenž Češi nedokázali udržet v provozu, je minimálně zarážející.

