Komentář: Česko není specifický trh. Volání je prostě předražené

Čeští operátoři statistiky kritizují a říkají, že srovnávat tuzemský trh s levným Polskem nebo Finskem není možné. Česko je prý jiné. Předseda ČTÚ Jaromír Novák však jejich argumenty vyvrátil.

Obdobné srovnání teď provedl Dtest a pochopitelně došel ke stejným závěrům jak DFM. „Situaci lze v zásadě shrnout tak, že v jiných zemích se za stejné služby platí poloviční částky, nebo za své peníze dostanete nesrovnatelně lepší služby. Namátkou třeba v Rakousku nabízí jeden z operátorů v rámci neomezeného tarifu kromě volání a SMS i jedenáctkrát větší objem dat než u nás, a navíc můžete posílat neomezené množství SMS zpráv v zemích EU a USA. To vše za méně než polovinu české ceny,“ píše Dtest.

V Česku mají všichni tři operátoři tarify s dvouletým úvazkem za 750 korun, za které nabízejí neomezené volání a SMS plus 1,5 GB dat. Němci mají ceny i služby srovnatelné, ale navíc k nim mají i velké roamingové balíčky. V Polsku stojí neomezené volání, SMS a 5 GB dat u všech čtyř operátorů nanejvýš 300 korun.

Zase ten "specifický trh"

Asociace provozovatelů mobilních sítí k testu uvedla:

• Aby se analytik dobral objektivních výsledků, je třeba vzít v úvahu řadu dalších faktorů, například dostupné pokrytí a rychlosti, zda je tarif dostupný stejným skupinám zákazníků, zda je nebo není časově omezený.

• Například v dostupném pokrytí a rychlostech je ČR na špici v evropském i celosvětovém srovnání, na rozdíl od některých srovnávaných zemí.

• Hustota zalidnění a reliéf krajiny významně ovlivňují nákladovou stránku budování sítí; náklady na poskytování stejných služeb v rovinatém Polsku nebo Finsku nejsou srovnatelné s ČR. A například v hornatém Švýcarsku zákazník získá za stejnou cenu třikrát menší množství dat než u nás.

Politická situace a geografie určitě ovlivňuje to, jak se operátorům daří pokrývat a jaké nasazují ceny spotřebitelům. Ale v čem je Česko čtyřikrát horší než Polsko, že máme o tolik horší ceny? Horší daně nebo nestabilní prostředí pro investice zde nemáme. HDP na hlavu máme vyšší než v Polsku. Jasně, Polsko je relativně víc nížinaté, ale u nás tu také nejsou jen samé hory.

Finsko má HDP na hlavu výrazně vyšší, takže životní úroveň s cenami telekomunikací příliš nesouvisí. Finsko je sice placaté, ale má o polovinu méně obyvatel a skoro pětkrát tak velké území. Operátoři to zvládli pokrýt, aniž by zákazníky stáhli z kůže. Velký rozdíl ale tady přece jen je. Finsko i Polsko mají v zemi čtyři síťové operátory s GSM/LTE. Čtveřice mezi sebou bude vždy soutěžit lépe než trojice.

S tím špičkovým pokrytím Česka musí operátoři zacházet opatrně. Platí to dnes díky buzeraci nového vedení ČTÚ, které chtělo rychle vybudovat LTE. V temných dobách 3G však bylo pokrytí rychlým internetem prachmizerné (oproti Evropě) a ceny vysoké.

Švýcarsko je srovnatelné

Argument se Švýcarskem také neplatí. Ano, mají hornatou krajinu, která se hůře pokrývá. Ceny ale o tolik horší nejsou, navíc musíme brát v potaz mnohem vyšší kupní sílu Švýcarů. V zemi taktéž působí jen tři operátoři. Dominuje státem spoluvlastněný Swisscom, kterému patří polovina zákazníků. O tu druhou se dělí Sunrise a Salt.

Swisscom je nejdražší, nemá srovnatelný tarif za 750 korun, který by měl neomezené volání, SMS a 1,5 GB dat jako u nás. Za 1700 korun ale mohou zákazníci získat neomezený počet minut, SMS, MMS i dat (rychlost 10 Mb/s). K tomu 60 volných minut do zahraničí a 45 dní v roce neomezeného volání a SMS v Evropě + 2 GB roamingových dat. Tohle v Česku nikdo nemá. U nás ani nikdo nenabízí neomezená data. Ve Švýcarsku je přitom zvykem, že mladí nebo senioři mají tarify ještě levnější. Tentýž zmiňovaný mají lidé do 26 let za 1400 korun.

Sunrise má neomezené volání, SMS, MMS a internet (rychlost až 300 Mb/s) za 1600 korun bez úvazku. Za pětistovku měsíčně má neomezené volání, SMS, MMS a 500 MB. Tuzemská trojka nic srovnatelného nenabízí. Stejně jako Swisscom pokrývá celou populaci a většinu území.

Salt má viditelně nejslabší pokrytí. 2G je pro 99 % populace, LTE pro 94 %, ale s pokrytím území v horských oblastech je to špatné. Salt to ale vyvažuje cenami. Lidé pod 30 nebo nad 65 let mají neomezené volání, SMS, MMS a k tomu 3 GB dat za 630 korun měsíčně. Za dvojnásobek pak neomezený internet, 60 minut a 200 MB měsíčně v EU roamingu. Ti, co mají mezi 30 a 64 lety, za tarify zaplatí 1000 nebo 1500 korun. Lepší nabídka než v Česku.

I v Česku to jde levněji

Hlavní tarify operátorů jsou drahé nejen ve srovnání s oficiálními nabídkami v Evropě, ale také „podpultovkami“, které sami nabízejí firemním zákazníkům nebo úřadům. Zrovna nedávno jsme psali o tarifu Vodafonu, kde neomezené volání a SMS stojí 45 korun bez DPH a 20 GB dat je za 100 korun bez DPH. Takové podmínky nenabízejí svým klientům, kteří jsou u nich 10+ let. Nenabízejí je ani virtuálním operátorům, aby mohli svými tarify konkurovat. Virtuálové platí okolo 30 haléřů za každý přenesený megabajt!

Zmíněný příklad Vodafonu je pochopitelně extrém. S takhle nízkými sazbami pro všechny zákazníky by operátor nemohl přežít. Nevydělal by dost na provoz ani inovace. Ztráty způsobené superlevnými tarify si operátoři kompenzují na vysokých účtech pro ostatní uživatele. A totéž platí i na mezinárodní úrovni. Deutsche Telekom nabízí levné tarify pro polský T-Mobile, ale rány si zahojí tím českým.

Česko není nijak specifický trh. Specifickým si jej udělali O2, T-Mobile a Vodafone.

Autor je šéfredaktorem webu Cnews.cz

