Hledej, šmudlo

Sociální demokraté, kteří po desetiletí podporují v Česku velký byznys a rozdávají investiční pobídky v podobě mnohaletých daňových prázdnin největším a nejbohatším světovým koncernům, se tak před volbami stavějí do role ochránců těch malých a slabých, což je v případě malého a středního podnikání po tom, co s ním provádí vláda v níž mají většinu, pořádně licoměrné. Masivní odtoky zisků z Česka tak nejsou způsobeny nějak špatně nastaveným daňovým systémem, ale logickým a nevyhnutelným důsledkem politiky, kterou ČSSD dlouhá léta úspěšně razila.

Navíc výběr daní od firem přitom zrovna letos rekordně roste, což má své příčiny v nízké investiční aktivitě firem v dobách krize, což citelně snížilo firmám odpisy a v dobách rostoucích zisků tak nemají čím snižovat svou daňovou povinnost. To se bezesporu změní, ale ani to není důvodem pro zavádění speciálních daní, které se nikde neosvědčily, protože daňové výnosy zvyšují jen marginálně a jsou opouštěny, protože odrazují firmy od investic a tvorby pracovních míst.

O tom, že by bylo fajn, kdyby zde byla reinvestována větší část zisků, které hlavně díky letité politice ČSSD odtékají ze země, není pochyb. K tomu ale nevedou speciální daně, ale opačná daňová politika. Například rychlejší odpisy a nižší daně. Především ty, které v podobě sociálního a zdravotního pojištění musí platit firmy za své zaměstnance a které jsou zároveň i brzdou rychlejšího růstu mezd, kterého se levice a odbory nyní tak vehementně dožadují.

Lze pochopit, že ČSSD tímto výkřikem do tmy míří na své tradiční voliče, kteří prchají k Babišovi. Ten zvláštní daně nepochybně odmítne a zablokuje, jako to už udělal na začátku funkčního období této vlády. Nyní mají takto voliči zřejmě pochopit, že je to pravičák a pokorně se vrátit k ČSSD. Je ale celkem jasné, že takhle to fungovat nebude a je třeba hledat trochu jiná předvolební témata.

Přečtěte si polemiku Pavla Párala a Andreje Babiše: