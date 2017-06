Maďarsko a Polsko Macronovu kritiku východu EU odmítají, Merkelová ho podpořila

Dotčeně zareagovali představitelé Maďarska a Polska na výroky francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který v rozhovoru s novináři kritizoval údajně zrádný a cynický přístup východoevropských politiků k záležitostem Evropské unie, která jim slouží jen k čerpání peněz, aniž by respektovali její hodnoty a pravidla - a za to by prý měli pykat. Německá kancléřka Angela Merkelová podle DPA naopak během summitu EU v Bruselu vyjádření šéfa Elysejského paláce podpořila.