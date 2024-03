Inspirujte se s námi, jak se značkám vyplácí inovace a trendy v komunikaci se zákazníky

Na jubilejním desátém ročníku konference BRANDstorming se opět budeme věnovat příběhům značek a jejich cestě za úspěchem. To vše v době, která se s nástupem AI a nových technologií bez inovací neobejde, ať už v oblasti strategie budování značky, kreativity či každodenní komunikace se zákazníky. Dostanete řadu praktických tipů, jak budovat značku na sociálních sítích nové generace, jak poznat svého zákazníka nebo jak zatočit s doménovými parazity. Na workshopu s Milanem Formánkem si zažijete praxí ověřené postupy pro budování úspěšné značky.

S odborníky, kteří se podílejí na budování skvělých brandů a jejich obchodním úspěchu, se sejdeme 4. dubna v pražském Hotelu Jalta. Uslyšíte marketingové strategie a kreativy řady značek a společností jako CGE, Fortuna, Grandhotel Pupp, STOCK Plzeň, Škoda Auto nebo ROKU gin.

Témata ve zkratce:

Inovace a trendy v marketingu

Příběhy inspirativních značek

Pravidla pro úspěšný branding

Využití AI pro storytelling značky

Jak zařadit gaming do marketingu

Rebranding značky

Role sociálních sítí a influencerů při budování znalosti značky

Doménové spory a značka

Vstup na nové trhy a kategorie

Předpověď spotřebitelského chování už ve stádiu myšlenky

Výběr z přednášek:

4 principy značky, ze kterých zákazníci padnou na zadek

Jak zaujmout v době ztrácející se pozornosti? Jak šetřit, a přitom růst díky správně nastavené značce? Jak se úspěšně přesunout do dalších kategorií a trhů? Dozvíte se z přednášky marketingového stratéga a kreativce Michala Pastiera z Darwing and the Machine.

Inovace v digitálním věku a využití AI pro storytelling značky

Panamskému rumu Ron de Azur a vodce Amundsen pomohla AI vytvořit zajímavý vizuální svět a poutavý příběh, který představí Tomáš Hejkal ze STOCK Plzeň.

Jak zařadit gaming do marketingu

Jaká cesta vede od prvotní myšlenky „gaming je zajímavá příležitost“ k momentu „zítra spouštíme kampaň“ ukáží na příkladu kampaně České spořitelny MilanHrubýz agenturyVML a Jakub KunešzČeské spořitelny.

Jak na úspěšný rebranding?

Původní podoba značky české firmy CGE vznikla v době, kdy nikdo netušil, že tyto hry dobyjí svět a budou existovat v digitální podobě. S Danielem Bohuslavem ze Sherpasu nahlédneme do zákulisí rebrandingu značky s globálním dopadem.

Doménové spory a značka

Na co značky při výkopu webovek nejčastěji zapomínají? Jak zatočit s doménovými parazity? A jakou roli v tom všem hraje váš chytře uchopený branding? To se dozvíte v přednášce advokátky Petry Dolejšové.

Jaká je role TikToku při budování znalosti značky?

Škoda Auto působí na TikToku od roku 2021 a za tu dobu profil vyrostl na první místo v rámci automotive v ČR. Co za tím stojí, jak udržet zájem uživatelů, jak zapojovat produktové priority do obsahu a zároveň bavit komunitu? O tom vám poví odbornice na sociální média Lenka Šubová z agentury Socialsharks.

Case study: úspěšné uvedení značky ROKU gin na český trh

V přednášce Vojtěcha Lamberta z LCG New Media se dozvíte, jak se mohou značky bez velkých mediálních investic dostat do povědomí díky komunikaci na Instagramu v propojení s aktivací influencerů. Čeká vás detailní pohled na brandovou kampaň, která zvýšila tržby o 372 % a zajistila pozici na trhu mezi TOP 3.

Workshop s Milanem Formánkem: Budování úspěšné značky

Které kódy značky vybrat a jak s nimi pracovat? A kolik do toho investovat? Jak přidat emoce do komunikace a jsou profitabilnější než racionální argumenty pro každý typ organizace? To a spoustu dalších vědecky a praxí ověřených tipů pro budování značky se dozvíte na workshopu s marketingovým konzultantem Milanem Formánkem.

Vstupte s námi do světa brandingu, inovací značek a storytellingu.