Hypotečnímu trhu se i přes krizi daří

Objem hypoték

v červnu nečekaně vzrostl o 26 %, jejich hodnota dosahovala téměř

26 miliard. Jedná se tak o rekordní výši za poslední dva roky, a to i přes

současnou koronavirovou krizi. Mnohem více než zájem o hypotéky ale roste průměrná částka, kterou banky

lidem půjčují. Jak je to možné?

Hypotéky lákají především bohaté. Ti kupují nemovitosti na pronájem

Banky zaznamenaly

v uplynulých čtyřech měsících především nárůst objemu hypotečních úvěrů, počet

poskytnutých půjček roste pozvolna, což znamená, že vývoj táhnou spíše bohatší lidé, kteří nízkých úroků využívají. Ty zajímají

především vyšší částky a hypotéka na pronájem,

do nemovitostí chtějí totiž hlavně investovat.

Této klientely se banky

nebojí, jedná se o úvěruschopné žadatele, kteří navyšují průměrnou půjčovanou

částku, a u kterých po doložení příjmu je jasné, že nepředstavují pro

peněžní ústavy velké riziko, přesto ale

hypotéky nejsou jen pro bohaté, aktuální vývoj nahrává i střední třídě.

Za jakých podmínek lze získat hypotéku?

Před deseti lety činila

průměrná úroková sazba 4,92 %, historické minimum jsme pak zaznamenali

v prosinci roku 2016, kdy úrok nedosahoval ani 2 %, banky půjčovaly za

1,77 %. Dnes lze hypotéku získat za úrok

nižší jak 2 %, stejně tak i vyšší jak 3 %, kromě vaší bonity záleží totiž i

na nabídce banky, rozhodně se proto vyplatí srovnat hypotéky a vybrat si tu

nejlepší z nejlepších.

Kromě nízkých úroků ale hypoteční

trh také rozvolňuje. Přísné podmínky České národní banky jsou opět pasé, centrální banka zrušila parametry DTI a

DSTI, které stály v cestě především již jednou či víckrát zadluženým

klientům.

I přes mírnější podmínky a lákavé

úroky ale není radno si s půjčkami zahrávat, na lehkomyslné zadlužování zapomeňte, vsaďte raději na výpočet hypotéky,

díky kterému zjistíte, zda s vaším rozpočtem pravidelnou několikaletou

splátku zvládnete či nikoliv.

Ač to tak nevypadalo,

letošní rok hypotékám nečekaně přeje, i přesto ekonomové radí vyčkat, aktuální hypoteční trend by totiž měl

pokračovat i v druhé polovině roku 2020. Na podzim tak bude nejspíš

možné získat ještě lepší podmínky než ty, které nabízí banky nyní, a to i

přestože jsou hypotéky v současné době na svém minimu za poslední tři roky.