Cirkulární ekonomika v praxi: Nejmodernější evropské centrum na recyklaci nápojových kartonů se nachází hned za rohem

Navíc obalová řešení hrají zásadní roli v udržitelných systémech zásobování potravinami a jejich správná recyklace má tím pádem klíčovou roli v ekologickém směřování odvětví spotřebitelských obalových materiálů. Tato řešení pomáhají udržet v oběhu kvalitní zdroje a snižuje se tak spotřeba těch primárních.

Průkopnický projekt zaměřený na oběhové hospodářství se nachází u našich sousedů v Polsku. Díky společné investici společností Tetra Pak a Stora Enso v celkové výši 29 milionů eur vyrostla v polské Ostrolence nová supermoderní recyklační linka určena pro použité nápojové kartony. Tato linka má potenciál ztrojnásobit roční kapacitu recyklace nápojových kartonů v zemi, a to z původních 25 000 tun ročně na 75 000 tun. A proč se to týká i nás? Kromě Polska má linka kapacitu pojmout i části objemů z dalších zemí včetně České republiky, Maďarska, Slovenska, Lotyšska, Estonska a Litvy.

Supermoderní separační linka se zabývá výhradně oddělováním materiálů nápojových kartonů, tedy oddělováním vláken polymerů a hliníku. Z použitých papírových obalů se získávají hodnotné materiály, jako je celulóza, a v dalším kroku se z nich mohou vyrábět nové produkty, např. vlnitá lepenka. Použité papírové obaly jsou tak opět zařazeny do výroby těch nových. Nové zařízení pro recyklaci papírových materiálů doplňuje česká společnost Plastigram Industries, která společně s firmou Tetra Pak zavádí řešení pro recyklaci polyAl (směs hliníku a polyethylenu) do nových výrobků.

Autor: Stora Enso a Tetra Pak

Tato průkopnická linka tak výrazně zefektivní a zvýší recyklaci nápojových kartonů v celé střední a východní Evropě, což je jasným znamením snahy obalového odvětví jít vstříc plánovaným nařízením EU o obalech a odpadu PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). Recyklace má tak klíčovou roli v ekologickém směřování v tomto odvětví. Například v roce 2022 přispěla společnost Tetra Pak na projekty sběru a recyklace celosvětově částkou téměř 30 milionů eur, přičemž v následujících letech plánuje podpořit recyklaci ještě více a investovat až 40 milionů eur za rok. Tetra Pak je navíc součástí Aliance pro nápojové kartony a životní prostředí (ACE) a podporuje ambici tohoto odvětví, které spočívá ve zvýšení sběru nápojových kartonů v EU, a to ze stávajících 70 % na 90 % do roku 2030. Spolu s recyklačními zařízeními, poskytovateli technologií a dalšími dodavateli investuje firma do vzniku a modernizace zařízení a vybavení.

Mimo rozšíření polského recyklačního střediska přispěje nová linka k dosažení cílů v oblasti recyklace a snižování množství odpadu, které jsou právě součástí návrhu nařízení Evropské Unie o obalech a odpadu v obalovém odvětví. Celý obalový průmysl podporuje cíle oběhového hospodářství stanovené v návrhu nařízení EU o obalech a obalových odpadech a ukazuje klíčovou roli recyklace při podpoře udržitelného přechodu odvětví potravinářských obalů. Toto odvětví investovalo přibližně 200 milionů eur do zvýšení kapacity recyklace nápojových kartonů v EU a do roku 2027 plánuje investovat dalších 120 milionů eur.