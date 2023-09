Budoucnost financí: Jak technologie mění způsob, jakým spravujeme peníze

AI, strojové učení a fintechové start-upy za pár let změnili svět financí k nepoznání. Ještě před pár lety museli lidé kvůli každé maličkosti do banky. Dnes? Dnes kolikrát stačí podepsat smlouvu, kterou doveze kurýr. Nebo ji rovnou podepíšete on-line prostřednictvím Identity občana nebo elektronického podpisu. Co dalšího dnes hýbe světem financí?