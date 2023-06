Jak vydělat peníze, aby pracovaly pro vás? Učte se s XMR, MATIC & BEATS

Nabízí Caged Beasts více pasivních příjmů než Monero a Polygon? Objevte umění, jak zajistit, aby vaše peníze pracovaly za vás

Nikdo si nepřeje tvrdě pracovat až do posledního dne svého života na Zemi. Nikdo nechce čekat, až se dostane do nebe, aby měl hezký život. Téměř každý touží odejít do předčasného důchodu a strávit svůj život objevováním divů světa. Naštěstí existuje způsob, jak toho dosáhnout, i když jste mladí. Proto se místo dřiny musíte naučit, jak zajistit, aby vaše peníze pracovaly za vás. Předložíte-li toto dilema jakémukoli obchodnímu odborníkovi, jeho odpovědí bude nepochybně výstižné dvouslabičné slovo: investujte!

Investovat do podniků, které generují vysokou návratnost investic (ROI), je umění. Nyní si představte firmu, která nejen slibuje vysokou návratnost investic, ale také poskytuje pasivní příjem! Nezní to jako perfektní volba? V tomto článku prozkoumáme tři krypto projekty – Monero, Polygon a Caged Beasts (BEASTS) – abychom zjistili, který z nich vám může nabídnout větší pasivní příjem.

Autor: Caged Beasts

Monero znamená peníze!

Monero je soukromá decentralizovaná krypto platforma, která zajišťuje bezpečnost a zabezpečení vašich finančních údajů. Využívá ring signature a tajné adresy ke zvýšení soukromí, díky čemuž jsou transakce na platformě nevysledovatelné. Díky pokročilé technologii se mnoho krypto nadšenců rozhodlo investovat do kryptoměny Monero, XMR. Díky tomu, že výzkumná laboratoř Monero neustále pracuje na zlepšení efektivity platformy, získává XMR v kryptokomunitě stále větší popularitu.

Kromě své cenné digitální měny představuje XMR také příležitost získat pasivní příjem prostřednictvím staking tokenů. Podle údajů ze stakingcrypto.com mohou investoři Monero vydělat 0,51procentní roční výnos (APY) vložením svých tokenů XMR na Binance. CoinW a OKX však nabízejí vyšší APY 1,83 procenta a jedno procento. Ale je toto množství více než Polygon a Caged Beasts? Pojďme to prozkoumat dále.

Polygon vs Monero: který z nich poskytuje vyšší pasivní příjem?

Polygon je blockchain druhé vrstvy, jehož cílem je řešit problémy se škálovatelností a vysokými náklady, které trápí blockchain Ethereum. V rámci ekosystému má Polygon svoji nativní kryptoměnu zvanou MATIC, která se používá pro poplatky, staking a další účely.

Kromě obchodování a půjčování mohou investoři držící tokeny MATIC také získat odměny tím, že se stanou validátory transakcí. Podle Stakingreward.com mohou investoři Polygonu vydělat APY ve výši téměř šesti procent tokenů MATIC. Ve srovnání s Monero tedy Polygon poskytuje vyšší pasivní příjem. Otázkou však zůstává, zda v pasivním příjmu předčí Caged Beasts.

Beasts v kleci: revoluční program doporučení kryptoměn

Na rozdíl od Polygonu a Monera je Caged Beasts na kryptoměnové scéně nováčkem. Tato rozvíjející se kryptoměna si klade za cíl učinit svůj debut historickou událostí s revolučním programem doporučení, který nabízí vyšší pasivní příjem ve srovnání s Monero a Polygon.

Caged Beasts je připravovaná kryptoměna, která se připravuje na svůj předprodej. Ještě před oficiálním uvedením na trh se dostává na titulní strany strhujícím příběhem. Caged Beasts si klade za cíl způsobit revoluci ve finančním světě tím, že zpochybní lidskou dominanci v tradičním finančním systému.

K dosažení tohoto ambiciózního cíle zavedl tým Caged Beasts program doporučení. Investoři si mohou vygenerovat unikátní referenční kód a sdílet jej se svými známými. Jako odměnu za rozšíření komunity převede Caged Beasts 20 procent uvedených investic investorům, kteří je přivedli.

Tento program má další zajímavý aspekt: investoři, kteří použijí doporučující kód, obdrží také 20procentní bonus v stakingu. Vytváří tedy oboustranně výhodnou situaci pro všechny zúčastněné. To je důvod, proč je program doporučení Caged Beasts lákavější a lukrativnější ve srovnání s Polygon a Monero.

