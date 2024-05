Ztráta ve výši 32 miliard dolarů. Boeing poslední roky trápí závažné finanční problémy, ve vzduchu ho ale drží duopol

Na světě najdete jen málo firem, které za posledních pět let přišly o více peněz než Boeing. Společnost ve zmíněném období vykázala provozní ztrátu v celkové výši 31,9 miliardy dolarů (asi 740 miliard korun), avšak ani ta ji, zdá se, ekonomicky nepoloží. Jestli si totiž někdo může něco takového dovolit, pak je to právě tradiční výrobce letecké techniky se sídlem v Arlington County.

Celý vtip je v tom, že Boeing má na trhu velmi unikátní postavení, protože je součástí duopolu – spolu s evropským Airbusem je jedním z pouhých dvou velkých světových výrobců proudových letadel, po nichž je v současnosti mimořádně vysoká poptávka. Neboli jinými slovy, firma může pokračovat v prodeji, výrobě a dodávkách svých strojů po mnoho dalších let, a to navzdory aktuálním masivním potížím, o nichž všichni zákazníci velice dobře vědí.

„Vzhledem k postavení Boeingu v leteckém průmyslu a také k současnému stavu tohoto průmyslu má firma dost času na to, aby své problémy vyřešila. Celé odvětví je totiž extrémně náročné pro vstup nových společností, a ze strany aerolinek je zde navíc velmi vysoká poptávka,“ řekl CNN konzultant pro letecký a obranný průmysl Richard Aboulafia, který je zároveň výkonným ředitelem firmy AeroDynamic Advisory.

Navzdory potížím má Boeing nevyřízené objednávky na dalších 5600 letadel v celkové hodnotě okolo 529 miliard dolarů (přes 12 bilionů korun). Zkonstruovat všechny tyto stroje přitom společnosti zabere mnoho let. Otázkou je tak pouze to, zda se firmě povede zvýšit tempo výroby natolik, aby se dokázala vrátit do zisku.





„Současná situace rozhodně nemůže trvat věčně. I přesto má ale Boeing určitou volnost, protože v dohledné době mu aktuální ztráty nezpůsobí žádné závažné komplikace,“ doplnil Ron Epstein, letecký analytik Bank of America.

Dluh výrazně narůstá

Za aktuálními finančními problémy Boeingu stojí především konstrukční chyby letadla 737 Max, které způsobily několik závažných nehod. Po pádu dvou těchto strojů v rozmezí let 2018–2019 došlo dokonce k odstavení všech vyrobených letadel typů Max na zhruba 20 měsíců. Letos v lednu se navíc pak odehrál další bezpečnostní incident, kdy kvůli chybějícím šroubům letounu ve vzduchu upadly dveře.

Samotný Boeing ale i přesto tvrdí, že jeho současná situace zdaleka není tak hrozná, jak by se mohlo zdát. „Je důležité, aby lidé a akcionáři pochopili, jak slibně vypadá budoucnost Boeingu. Poptávka v našem odvětví totiž zůstává neuvěřitelně silná a naši zaměstnanci jsou na světové úrovni. Je před námi sice spousta práce, ale jsem hrdý na celý tým a zůstávám si plně jistý naší budoucností,“ uvedl před časem odcházející generální ředitel americké firmy Dave Calhoun.

Podle dalších nedávných prohlášení se Boeing nyní soustředí především na vyřešení současných problémů s bezpečností a kvalitou. Nepříznivý finanční stav společnosti je ale bezpochyby něčím, na co se bude muset jeho vedení brzy zaměřit. Masivní ztráty totiž vedly k prudkému nárůstu dluhu firmy z 13 miliard dolarů na konci roku 2018 na současných 48 miliard dolarů (asi 1,1 bilionu korun).

Ratingová agentura Moody's se přitom nechala slyšet, že i když se finanční výkonnost Boeingu zlepší, ani tak nebude mít firma dostatek peněz na pokrytí dluhu ve výši 4,3 miliardy dolarů, který má být splatný v roce 2025. Podle Moody's si tedy výrobce na jeho úhradu bude pravděpodobně muset půjčit.

Přejít na Airbus je složité

Naštěstí pro Boeing, i přes nepříliš pozitivní situaci se společnost těší několika zásadním výhodám, které jí hrají do karet. Především jde o to, že její zákazníci rozhodně nemohou jen tak přejít ke konkurenčnímu Airbusu. I Evropané mají totiž aktuálně asi osm tisíc nevyřízených objednávek na letadla, přičemž letos pravděpodobně vyrobí sotva desetinu z toho. Řečeno jinak, aerolinky by na dnes zadané objednávky musely čekat až 10 let, což je pro ně pochopitelně nepřijatelné.

Že by na trh s letadly vstoupil nějaký další velký hráč, se navíc také očekávat nedá, neboť každé takové firmě by rovněž trvalo mnoho let, než by přišla s konkurenceschopných modelem, jenž by byl certifikovaný pro přepravu cestujících po celém světě. Nemluvě o nákladech na vývoj vlastního letounu, které by se dozajista počítaly v miliardách dolarů. Čínský Comac budiž toho živoucím důkazem.

Další výhodou Boeingu je pak skutečnost, že pro aerolinky je lepší provozovat letadla pouze od jednoho výrobce, protože jim to výrazně šetří náklady. Týká se to třeba pilotů, kteří musí být certifikovaní pro každý typ letadla zvlášť. Ještě důležitější je ovšem skutečnost, že letecké společnosti musí mít dostatečnou zásobu náhradních dílů, což je samozřejmě velmi drahé.

Při spojení dvou aerolinek se tedy běžné stává, že jedna z nich musí přejít z Boeingu na Airbus nebo opačně, aby měla nová firma všechny stroje pouze od jedné společnosti. „Provozování letadel od dvou výrobců nás na dodatečných nákladech ročně stálo mezi 75 až 100 miliony dolarů,“ prozradil letos v únoru generální ředitel Alaska Airlines Ben Minicucci, když popisoval fúzi jeho firmy s aerolinkou Virgin America.

Jen ten druhý vzadu?

Ačkoliv je z výše popsaného patrné, že se Boeing nachází v poněkud bizarní situaci, kdy s řešením finančních problémů nemusí, masivní ztrátě navzdory, příliš spěchat, současně platí, že ani dlouhodobé otálení není tak úplně v jeho zájmu. To proto, že důsledky takového jednání by se mohly naplno projevit právě až v dlouhodobém horizontu.

Funguje zde totiž jednoduchá rovnice – čím déle se bude na amerického výrobce snášet kritika a jeho finanční výsledky budou v červených číslech, tím dříve ztratí důvěru investorů i zákazníků a ti tím spíš budou v plánování na následující dekády upřednostňovat namísto něj konkurenční Airbus. Což by pro Boeing mohlo teoreticky znamenat, že se na hodně dlouhou dobu stane „jen tím druhým vzadu“.