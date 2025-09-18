Zbrojařská skupina Colt CZ letos zvýšila svůj zisk o více než polovinu. Dařilo se hlavně segmentu munice

Skupina Colt CZ, která je jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní a munice, ohlásila výrazné navýšení svých zisků a výnosů. V prvním pololetí letošního roku čistý zisk společnosti meziročně vzrostl o 50,8 procenta na 919,3 milionu korun, výnosy ve stejném období pak dosáhly 11 miliard korun, což je oproti loňskému roku o 13,7 procenta více.
Mimořádně dobré období má za sebou především segment munice, který v prvním pololetí zvýšil své výnosy o 183,6 procenta na celkovou částku 5,2 miliardy korun. Za tímto nárůstem stojí podle Coltu především dokončení plné konsolidace společnosti Sellier & Bellot, ale také organický růst v segmentu munice obecně.
Výnosy segmentu palných zbraní se naopak v prvním pololetí snížily o 26 procent na 5,8 miliardy korun, a o 10,3 procenta klesl rovněž počet prodaných zbraní, který se zastavil na 289 984 kusech. Zmíněný pokles byl způsoben především oslabením amerického komerčního trhu u značky Colt a také posunem vybraných zakázek pro ozbrojené složky do třetího a čtvrtého čtvrtletí roku 2025. Naopak u zbraní České zbrojovky, a to zejména u pistolí, došlo k růstu prodejů i na americkém trhu.
„Nacházíme se v období dramatických geopolitických a ekonomických změn, které představují výzvy i příležitosti pro celou naši skupinu. Každopádně jsme spolehlivým partnerem našich dlouhodobých, ale také nových zákazníků z řad spojeneckých zemí,“ uvedl Jan Drahota, předseda představenstva Colt CZ Group.
Dařilo se v Africe i Asii
Úspěšnost skupiny Colt se napříč jednotlivými regiony výrazně lišila. Třeba v České republice letos výnosy poklesly o 38,4 procenta na necelé 1,4 miliardy korun. Za tím stojí především skutečnost, že ve stejném období loňského roku společnost zrealizovala velmi významnou dodávku pro Ministerstvo obrany ČR. K podobnému poklesu výnosů o zhruba 30 procent došlo rovněž v Latinské Americe, a o několik procent firma meziročně přišla i ve Spojených státech.
Pokles ve výše uvedených regionech ovšem kompenzovaly úspěchy v ostatních částech světa. Třeba v evropských státech mimo Česka vzrostly výnosy skupiny Colt o 103,3 procenta, a to především díky zmíněné konsolidaci společnosti Sellier & Bellot. V Africe zase výnosy společnosti meziročně vzrostly o 136,1 procenta, v Asii o 82,5 procenta, a v Kanadě pak o osm procent. Právě firma Colt Canada přitom jako jediná entita v segmentu palných zbraní zaznamenala meziroční růst a zároveň dosáhla rekordních výsledků.
Akvizice skupinu posilují
Významný milník pro celou společnost představují rovněž akvizice Valley Steel Stamp a Synthesia Nitrocellulose. První zmíněná firma sídlící v americkém státě Massachusetts je zavedeným výrobcem součástek pro střelné zbraně a zároveň dlouhodobým dodavatelem Colt CZ ve Spojených státech. I díky této synergii ji skupina 16. června odkoupila, přičemž cena při uzavření transakce činila 59,5 milionu dolarů (necelých 1,3 miliardy korun).
Zhruba o dva měsíce později Colt CZ koupil 51procentní podíl ve společnosti Synthesia Nitrocellulose, která je jedním z největších výrobců energetické nitrocelulózy v Evropě a Severní Americe. Tato surovina je přitom zcela zásadní pro výrobu jedno a více složkových prachů, výmetných náloží, i malo-, středně- a velkorážové munice. Celková cena této transakce činila 22 miliard korun, přičemž Colt by měl na základě již uzavřené dohody ve střednědobém horizontu získat také zbývající 49procentní podíl.
„Učinili jsme několik zásadních kroků, které významně upevňují naši roli v obranném průmyslu a posouvají naši skupinu na novou úroveň. Akvizice společností Synthesia Nitrocellulose a Valley Steel Stamp významně posílily naši vertikální integraci v oblasti munice i palných zbraní,“ doplnil Drahota.
Klíčové jsou armádní zakázky
Kromě zmíněných akvizic se skupině podařilo uzavřít také několik významných kontraktů s ozbrojenými silami. V srpnu podepsala společnost Colt Canada smlouvu s dánskou organizací pro obranné akvizice a logistiku (DALO) na dodávku 26 tisíc karabin C8 MRR (Modular Rail Rifle). V září pak Česká zbrojovka a Ministerstvo obrany ČR uzavřely novou rámcovou smlouvu na dodávky ručních palných zbraní (pušky CZ BREN 2, pistole CZ P-10 C a podvěsné granátomety CZ GL) a příslušenství v maximální hodnotě 4,26 miliardy korun bez DPH.
Právě v segmentu ozbrojených složek vidí Colt významné globální obchodní příležitosti. Firma se chce tedy nadále soustředit především na spolupráci s členskými zeměmi NATO, EU a s Agenturou NATO pro podporu a pořizování (NSPA).
Mírnou překážkou pro další růst Coltu naopak mohou být cla na dovoz zboží do Spojených států, která dopadnou na zhruba deset procent prodejů firmy na americkém trhu. I přesto ale skupina očekává další růst, takže její celkový výnos by měl v letošním roce dosáhnout 25 miliard korun.