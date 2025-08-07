Zastavená výroba a pokles prodejů o 98 procent. Automobilku Jaguar trápí závažné problémy, vysmívá se jí i Trump

Britská automobilka Jaguar před necelým rokem představila odvážnou reklamní kampaň, která měla odstartovat zcela nové období v historii luxusní značky. Poměrně krátký spot ovšem vzbudil kontroverzní odezvu ze strany veřejnosti, jelikož obsahoval mnoho výstředně oděných lidí a také různých hesel, ale žádná skutečná auta.
Značný rozruch kolem nové identity Jaguaru podle CNN podpořilo i oznámení automobilky, že zcela přestane vyrábět klasická auta a stáhne všechny své produkty z trhu, aby se mohla plně soustředit na výrobu elektromobilů. V době daného oznámení přitom firma neměla k dispozici žádný elektrický vůz, u něhož by mohla být zahájena sériová výroba.
Problémy měl Jaguar už dlouho
Od zveřejnění zmíněného klipu uplynulo už devět měsíců, situace ve firmě ovšem stále není dobrá, jelikož dosud nedošlo k zahájení sériové výroby elektromobilů. Podle dat Evropské asociace výrobců automobilů kvůli tomu prodeje Jaguaru v Evropě v dubnu meziročně klesly o 97,5 procenta.
VIDEO: Podívejte se na reklamní kampaň firmy Jaguar
Zmíněných dat si všiml i americký prezident Donald Trump, který v pondělí ostře zkritizoval Jaguar za jeho loňskou reklamní kampaň. Ta podle jeho názoru propagovala woke ideologii, již Trump v minulosti označil za zvrácenou.
„Kdo by si chtěl koupit Jaguar po zhlédnutí té stupidní a ostudné reklamy. Zničení tržní kapitalizace je bezprecedentní, tímto krokem firma hloupě přišla o miliardy dolarů,“ uvedl prezident na své sociální síti Truth Social.
Podle odborníků je ovšem realita trochu jiná. Firma Jaguar Land Rover je od roku 2008 vlastněna indickou společností Tata Motors, takže nemá svou vlastní tržní kapitalizaci. A samotná Tata si vede velmi dobře, jelikož se jedná o obrovskou nadnárodní korporaci s širokou škálou aktivit, takže její hodnota dosahuje přibližně 28 miliard dolarů (asi 593 miliard korun).
Je samozřejmě pravdou, že pokles prodejů o téměř 98 procent je zásadní problém, protože ale společnost v současnosti nevyrábí žádné vozy, je tento údaj naprosto logický. Jaguar se navíc potýkal se závažnými problémy už několik let před spuštěním oné reklamní kampaně, přičemž ho trápily hlavně klesající prodeje způsobené tvrdou konkurencí ze strany německých výrobců luxusních automobilů, jako je třeba Mercedes-Benz nebo BMW.
Konec šéfa po 35 letech
Nejzásadnější otázkou bezpochyby zůstává, jak se bude Jaguaru dařit v budoucnosti. To závisí především na úspěchu připravovaného elektromobilu, jehož první koncept jménem Type 00 už společnost představila na Miami Art Week. Firma ale dosud ani neoznámila, kdy sériová výroba vůbec začne, což přidělává starosti i indickému vlastníkovi Tata Motors.
Minulý týden tedy generální ředitel Jaguar Land Rover Adrian Mardell oznámil, že po 35 letech ve firmě odstoupí z nejvyšší funkce. Jeho působení bylo přitom dlouhou dobu úspěšné, jelikož pomohl snížit zadlužení o několik miliard dolarů. Celá společnost navíc letos v lednu vykázala devátý ziskový kvartál v řadě, a to díky silným prodejům SUV značky Land Rover.
Vedení firmy tedy od listopadu převezme P.B. Balaji, který zde aktuálně působí na pozici finančního ředitele. Své plánované kroky zatím zkušený manažer neoznámil, i tak je ale jasné, že ho čeká skutečně mimořádně obtížná výzva. Zda v ní uspěje, a zákazníci Jaguaru si oblíbí připravovaný elektromobil, si zatím netroufá odhadnout asi nikdo.