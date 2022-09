Zásah, vychýleno. NASA úspěšně otestovala obranu Země proti asteroidům

„Zahajujeme novou éru lidstva. Éru, kdy se dokážeme ochránit před něčím tak nebezpečným, jako je dopad asteroidu,“ zvolala ředitelka oddělení planetárních věd NASA Lori Glazeová za všeobecného potlesku a nadšení poté, co sonda Dart úspěšně dokončila svoji sebevražednou misi. V pondělí přesně v 19:14 místního času raketka ovládaná robotem zasáhla rychlostí 23,8 tisíce kilometrů za hodinu asteroid Dimorphos.

Jednalo se o první test obrany Země proti případnému nárazu planetky, byť toto 160metrové těleso pro lidstvo žádnou hrozbu nepředstavuje. Srážka se totiž odehrála 11 milionů kilometrů odsud a živě byla vidět pouze skrze přímý přenos z kamer sondy. Zda a jak moc se podařilo jeho dráhu změnit, se dozvíme během následujících týdnů, až se jeho pohyb objeví na snímcích z teleskopů. Samotnou explozi měl zachytit malý dalekohled LICIA, který se od sondy oddělil před nárazem. S analýzou dat pomohou Národní agentuře pro letectví a vesmír i vědci z Česka.

Přítomnost měsíce Dimorphos totiž zjistil v roce 2003 česko-americký tým vedený Petrem Pravcem, který pracuje na observatoři v Ondřejově. Češi v následujících letech prováděli přesná fotometrická měření, na základě nichž vědci vytvořili model soustavy a předpověděli pozici měsíce vůči planetce v okamžiku nárazu sondy.

Hod kostkou

Navzdory názvu evokujícímu šipku má Dart tvar krychle ne větší než automat na kávu, dva solární panely a jeho mise vyšla na 330 milionů dolarů. Inženýři NASA na ní pracovali posledních sedm let, z toho 10 měsíců sonda letěla vesmírem vstříc svému cíli. „Ne, tohle není zápletka filmu, jakou jsme viděli například ve snímku Armageddon,“ okomentoval pokus, který uvádí do praxe to, co jsme dosud znali jen z hollywoodských trháků, šéf NASA Bill Nelson.

„NASA pracuje pro dobro lidstva, takže schopnost dokázat, že tato technologie by mohla, kdo ví, jednou třeba zachránit náš domov, je pro nás ohromné zadostiučinění,“ sdělila Reuters bývalá astronautka Pam Melroyová pár minut po dopadu.

Sondu Dart loni vynesla do kosmu raketa SpaceX Elona Muska a ze začátku ji naváděli profesionálové americké agentury. Poté však na posledních pár hodin letu převzal kontrolu autonomní řídící systém družice. Pondělní kolize pak byla pomocí palubních kamer sledována v podstatě v reálném čase z operačního střediska mise v laboratoři aplikované fyziky na Univerzitě Johnse Hopkinse v Marylandu, stejně jako z Hubbleova a Webbova teleskopu. Přenos se také živě vysílal na twitterovém účtu NASA.

Na videu bylo vidět, jak se v zorném poli sondy asteroid neustále zvětšuje a ve vzdálenosti 68 kilometrů ho pokryl celé. Když došlo ke střetu, záznam přerušil jásot vědců v řídícím centru. Úspěch potvrdila ztráta signálu, která značila okamžik nárazu stroje do Dimorphosu. Ten býval měsícem jednoho z vesmírných ‚dvojčat‘, jak se přezdívá asteroidům obíhajícím okolo sebe navzájem. Dimorphos se točil okolo pětkrát větší planetky Didymos.





Dinosauři systém vesmírné obrany neměli, my ano

Náraz pomocí obrovského množství kinetické energie posunul asteroid blíže k mateřské planetce. A pokud jde o samotnou loď, ta na něm pravděpodobně zanechala jen malý kráter a hromádku trosek.

Tým odpovědný za misi DART uvedl, že očekává zkrácení orbitální dráhy Dimorphosu o 10 minut, ale za úspěšný důkaz o funkčnosti technologie by považoval i 73 sekund. Pokud by se totiž objevilo těleso skutečně ohrožující Zemi, stačilo by do něj ,lehce strčit‘ s předstihem mnoha let, dokud poletí miliony kilometrů od nás.

Celý systém dvojčat je však ve srovnání s kataklyzmatickým asteroidem Chicxulub, který zasáhl Zemi asi před 66 miliony let a vyhubil dinosaury, maličký. Pro Zemi nepředstavoval hrozbu a vědci uvedli, že neexistuje ani možnost, že by ji svým zásahem vytvořili. „Dinosauři neměli vesmírný program, který by jim pomohl zjistit, co je čeká, my ho máme,“ citovala agentura AP expertku z NASA Katherine Calvinovou.

Nicméně menší asteroidy se vyskytují daleko častěji než ty velké, a tak ve vědcích vyvolávají větší obavy. Dimorphos by dle expertů sice nedokázal vyhladit život na celé planetě, ale hravě by srovnal se zemí i největší města. Jeho velikost a relativní blízkost z něj proto učinila ideální testovací objekt mise DART.