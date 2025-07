Zábavní parky jako cesta k oživení chřadnoucí ekonomiky? V Číně otevřeli nový Legoland, následovat mají i další tematické atrakce

Čínská ekonomika loni podle oficiálních údajů vzrostla o pět procent. To zní na první pohled skvěle, ve srovnání s tempem, na jaké byla zvyklá před covidem, se nicméně jedná o číslo poměrně nízké. A bude hůř – v letošním roce by se totiž tento růst dle odhadu Mezinárodního měnového fondu (MMF) mohl snížit „pouze“ na čtyři procenta, což značí, že se stav tamního hospodářství nadále zhoršuje.

A právě tento fakt nyní nutí vládu v Pekingu přicházet s různými iniciativami, jež mají za účel otevřít peněženky místních šetřících obyvatel. Jak přitom píše BBC, klíčovou součástí zmíněného plánu jsou investice do odvětví cestovního ruchu, a to především do výstavby obřích hotelových resortů a tematických zábavních parků.

Harry Potter přiletí už brzy

Vlajkovou lodí rozvoje čínského turistického ruchu je třeba zcela nový Legoland, který byl otevřen začátkem července v Šanghaji. Tento obrovský komplex, jehož výstavba stála přibližně 550 milionů dolarů (asi 11,6 miliardy korun), obsahuje celkem 75 atrakcí v osmi různých tematicky zaměřených oblastech. Jeho unikátem je například miniaturní verze panoramatu druhého největšího města v zemi skládající se z milionů plastových kostek.





Provozovatelem obřího areálu je britská společnost Merlin Entertainments, která vlastní také mnoho dalších zábavních parků po celém světě, ten v Šanghaji je ale jejím největším. Na projektu se navíc podílelo samotné Lego, což podle odborníků dokazuje, že západní firmy si obrovský potenciál čínského trhu uvědomují čím dál více. I přes aktuální ochlazení tamní ekonomiky totiž v zemi žije 1,4 miliardy obyvatel, kteří samozřejmě disponují značnou kupní silou.

„Významné firmy budující tematické parky chtějí využít obrovské fanouškovské základny dětí a mladých lidí, zejména na tak velkém trhu, jako je Čína. Tomuto trendu pomáhá i skutečnost, že podle nedávných studií čínští rodiče utrácejí za své děti více peněz, a to i přesto, že celkové spotřebitelské výdaje klesají,“ uvedl Siao-feng Ceng, viceprezident firmy pro výzkum spotřebitelského trhu Niko Partners. Není proto divu, že už nyní se v zemi připravuje stavba dalších tematických zábavních areálů, jako je třeba park Harryho Pottera od společnosti Warner Brothers či Prasátka Peppy od firmy Hasbro.

Vítaná vzpruha pro ekonomiku

Jak už bylo zmíněno, kromě západních firem investice do cestovního ruchu značně podporuje i čínská vláda. Během slavnostního otevření šanghajského Legolandu jej místní úředník označil za potřebnou vzpruhu pro ekonomiku okresu, která vytvoří velké množství pracovních míst a podpoří lokální maloobchodníky. Ostatně, i proto Peking v případě Legolandu zafinancoval mimo jiné novou dopravní infrastrukturu, jež má do areálu dostat očekávané davy návštěvníků.

Kromě státních dotací, daňových úlev a dalších finančních pobídek pro firmy navíc čínské úřady tamním obyvatelům poskytují také různé vouchery uplatnitelné za služby v oblasti cestovního ruchu. Tato podpora dosáhla objemu už zhruba 570 milionů juanů (asi 1,6 miliardy korun). „Vládní dotační opatření snižují náklady rodin na zážitky spojené s cestováním a nepřímo tím prospívají třeba i zábavním parkům prostřednictvím vyšší návštěvnosti,“ nechala se slyšet Nandini Royová, hlavní analytička z Future Market Insights.

Zahraniční turisté se zatím do Číny nevrátili

Nutno podotknout, že minimálně jedna otázka navzdory optimismu čínské vlády i západních firem zůstává nezodpovězena. A sice zda bude odvětví cestovního ruchu skutečně představovat natolik významnou vzpruhu, aby dokázalo pozvednout celou ekonomiku země. V této souvislosti někteří odborníci upozorňují třeba na fakt, že se v Číně už v současnosti nachází asi 400 zábavních parků, takže trh je poměrně nasycený a konkurence vysoká.

Dalším velkým otazníkem pak zůstává, jestli se politikům podaří do zábavních parků přilákat i zahraniční turisty. Země se v poslední době snaží etablovat jako významná globální cestovní destinace, podle agentury Reuters ovšem tyto snahy zatím vycházejí spíš naprázdno, jelikož počet přijíždějících návštěvníků stále výrazně zaostává za roky před pandemií covidu.

Nárůstu zahraničních cestovatelů navíc nepomáhají ani smíšené recenze na nový Legoland. Třeba Artem Kapnin pozvaný na návštěvu parku ještě před červencovým otevřením uvedl, že areál se evidentně snaží oslovit především čínské publikum a navíc mu chybí genius loci Disneylandu. „Osobně mám Disneyland raději kvůli celkové atmosféře v parku, tamním postavám a ohňostrojům,“ uzavřel Kapnin.